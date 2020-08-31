Минпромторг модернизирует сайты торгпредств

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представляет новую концепцию сайтов торговых представительств России в иностранных государствах. В ее основе – предоставление актуальной, регулярно обновляемой экономической информации, наиболее востребованной экспортерами, а также внедрение механизма оперативного взаимодействия с торгпредствами.

На сайтах торговых представительств в режиме реального времени публикуются аннотированные реестры наиболее значимых и перспективных для российского экспорта международных выставок, а также планируемых к проведению государственных и коммерческих тендеров. Сводные перечни по всем странам доступны на сайте Министерства (в разделе «Торговые представительства»).

Кроме того, предприниматели смогут оставить заявку на поддержку экспортного проекта, сообщить о барьерах (дискриминационных мерах), с которыми пришлось столкнуться при экспорте, а также поставить оценку опыту взаимодействия с торговым представительством. Рекомендации и пожелания экспортёров будут автоматически направляться в Минпромторг России для анализа.

Ключевая цель модернизации сайтов торговых представительств – не в смене дизайна, а во внедрении нового принципа подготовки и подачи информации, взаимодействия с пользователями, в развитии инструментария, упрощающего и ускоряющего реализацию экспортных проектов. Запуск новых сайтов – это этап «цифровизации» деятельности торгпредств, повышения ее открытости, в том числе информационной. Планируем продолжать формирование и внедрение дополнительных сервисов, доступных через сайты

– отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

На обновленных сайтах представлены актуальные сведения о текущей экономической ситуации в иностранном государстве, перспективных экспортных нишах, особенностях и условиях ведения бизнеса. Версия сайтов на иностранном языке, напротив, содержит информацию для зарубежных партнеров – о российском рынке и отечественных производителях.

Сайты торговых представительств будут вводиться в эксплуатацию постепенно. Первые три сайта – Торгпредства России в Германии, Индии и Швеции – запущены 31 августа, в дальнейшем новые сайты будут запускаться на еженедельной основе.