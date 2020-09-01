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В Республике Татарстан расширилась сеть АГНКС "Газпром"

В Республике Татарстан расширилась сеть АГНКС Газпром

1 сентября 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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В Казани в режиме телемоста в эксплуатацию введены две новые АГНКС «Газпром» в Зеленодольском и Пестречинском районах Республики Татарстан.

Обе станции построены в рамках формирования газозаправочной инфраструктуры на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» и ориентированы на заправку транзитного транспорта, осуществляющего междугородние и межрегиональные перевозки. АГНКС располагаются на одной площадке с АЗС топливного оператора – компании «Ирбис», тем самым сформированы зоны многофункционального дорожного сервиса. Производительность новых станций составляет по 6,6 млн куб. м природного газа в год, пропускная способность – по 300 единиц техники в сутки.

Таким образом, к настоящему времени в Республике Татарстан сформирована одна из наиболее крупных региональных газозаправочных сетей в стране, которая включает 22 АГНКС «Газпром». До конца текущего года запланировано завершение строительства еще двух газозаправочных станций «Газпром» в городах Заинске и Нурлате. До конца 2022 года на территории Республики Татарстан планируется создание еще 7 объектов газомоторной инфраструктуры, в том числе на трех будет организована реализация сжиженного природного газа (СПГ) для заправки транспорта и доставки СПГ для бункеровки речных судов.

Создаваемая инфраструктура в Республике Татарстан в будущем станет также частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Кроме того, в Республике Татарстан при участии «Газпрома» реализуется проект по созданию речных судов на СПГ. В начале августа текущего года на воду спущено первое в России пассажирское судно, работающего на СПГ, – «Чайка». Сегодня состоялся торжественный проход теплохода по акватории реки Казанка. Поставку СПГ для заправки судна на период испытаний обеспечивает компания «Газпром газомоторное топливо».

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