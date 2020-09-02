Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел совещание о текущем состоянии и перспективах развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации. В совещании также приняли участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, представители Государственной Думы РФ и нефтяных компаний.

Участники совещания обсудили актуальные тенденции и текущую ситуацию развития нефтегазовой отрасли. ТЭК остается ключевой отраслью экономики, формирующей бюджет, заказ и инвестиции для промышленности, научных учреждений, подчеркнул Министр.

«Минэнерго России ведет постоянную работу по совершенствованию российского отраслевого законодательства. Так, В 2019 году Указом Президента России утверждена новая Доктрина энергетической безопасности страны. Сейчас продолжается актуализация генеральной схемы нефтяной отрасли, в которой будут более детально отражены все задачи, цели и направления развития нефтяной и газовой отраслей», - сообщил глава Минэнерго России.

Говоря об итогах прошедшего 2019 года, Александр Новак отметил положительную динамику добычи и экспорта нефти и газа. Важную часть в добыче углеводородов традиционно играет Западная Сибирь, на долю которой приходится более 55 % всего объема отечественной добычи нефти, добавил глава Минэнерго России.

«В 2020 году мы ожидаем более низкую добычу, спрос и, соответственно, уровень инвестиций. При этом уже сегодня наблюдается положительная динамика, в частности, по спросу - нефтяной и топливный спрос восстановились до 90% от докризисного. Динамика цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, цена бензина с начала года выросла на 1,4-2% при общей инфляции до 3%. Это очень хороший показатель.

Среди инициатив по развитию недродобычи Александр Новак отметил совершенствование налоговой системы, в том числе введение налога на добавленный доход, меры по стимулированию добычи в Арктической зоне, а также создание технологий освоения трудноизвлекаемых углеводородов и поддержку работы нефтесервисных компаний.

В завершение своего выступления глава Минэнерго России поздравил участников совещания и работников ТЭКа ХМАО-Югры с наступающим Днем работников нефтяной и газовой промышленности.