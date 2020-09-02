"Газпром" и власти Архангельской области во вторник подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, говорится в сообщении управления информации ПАО "Газпром".

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период: 2021-2025 годы", - говорится в сообщении.

Согласно программе, инвестиции "Газпрома" запланированы в объеме 3,844 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2016-2020 гг. "Газпром" направит средства на строительство 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 243 км, четырех газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС), а также на техническое перевооружение девяти ГРС. В результате будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Вельском, Вилегодском, Котласском, Няндомском, Плесецком, Приморском и Холмогорском районах, а также в нескольких районах г. Архангельска. Правительство региона в свою очередь обеспечит строительство 46 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку более 1 тыс. домовладений к приему газа.

В настоящее время "Газпром" и Архангельская область реализуют программу развития газоснабжения и газификации в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составляет 13,2%.