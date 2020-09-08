Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в церемонии «закладки первого камня» нового энергоблока ПГУ-850 на Заинской ГРЭС в Татарстане.

ГРЭС является одной из системообразующих станций энергосистемы Средней Волги. Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию в феврале 1963 года, за это время наработка наиболее востребованных блоков в 1,7 раза превысила парковый ресурс. В 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации тепловых электростанций, в которую был включен проект обновления Заинской ГРЭС.

«Вместо физически и морально устаревших энергоблоков будет построен новый, современный, эффективный энергоблок ПГУ-850, который станет самым крупным и самым эффективным энергоблоком ПГУ в России. Это очень важный шаг, здесь планируется установить новое оборудование, внедрить и освоить передовые мировые технологии, что даст толчок в развитии научно-технического потенциала энергетического машиностроения и предприятий электроэнергетической отрасли в правильном направлении», – сообщил Министр.

Проект модернизации Заинской ГРЭС разработан для удовлетворения растущей потребности в электроэнергии Республики Татарстан. Уникальная эффективность проекта, не имеющая аналогов в России, обеспечивается за счет использования сверхмощной газовой турбины (КПД до 65%).

Во время рабочей поездки в Татарстан Александр Новак также встретился с ветераном Заинской ГРЭС, участником Великой Отечественной войны Леонидом Яковлевичем Мачтаковым. Министр вручил Леониду Яковлевичу медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени.