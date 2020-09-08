«Ремонт выполнен качественно, с соблюдением всех требований по безопасности, - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - На турбогенераторе №1 первого энергоблока плановые ремонтные работы продолжаются. Обеспечение дальнейшей надежной эксплуатации оборудования позволят нам успешно выполнить ключевую задачу – государственное задание по выработке электроэнергии».

В сжатые сроки работниками Смоленской АЭС и подрядных организаций выполнен большой объём работ на турбогенераторе №2: капитальный ремонт цилиндров высокого давления, генераторов, контроль рабочих лопаток на роторах низкого давления, внутриреакторный контроль, замена запорно-регулирующих клапанов, модернизация системы контроля напряжения строительных конструкций.

В рамках ремонтной кампании было задействовано более 1500 работников атомной станции и подрядных организаций, реализован проект производственной системы Росатома (ПСР), охватывающий всех участников ремонта. Главная задача – снизить непроизводственные потери, которые возникают на различных этапах и на стыках этапов. В этом помогают детализированный план-график, круглосуточная диспетчеризация, формирование суточных заданий, оперативное внедрение корректирующих мер при возникновении трудностей и расширении объемов.

По состоянию на 8 сентября на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока, общая мощность составляет 2509 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 8 дней сентября составила 362 млн кВтч., что превышает плановое задание на 28 млн кВтч. Всего с начала года выработано более 13,9 млрд кВтч, сверх плана – 3575 млн.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.