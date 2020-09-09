Эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) положительно оценили концепцию Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах ДФО и Арктической зоны РФ.

«Мы внимательно ознакомились с концепцией АНО АПИ и считаем, что предложенная система привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, опирающаяся на разработку на уровне муниципальных образований комплексных схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности является рациональным предложением, которое требует детального обсуждения с профильными органами власти и дальнейшей разработки соответствующей методической и нормативной базы», - отметил заместитель директора по научной работе ИНЭИ РАН Фёдор Веселов.

«Концепция АНО АПИ созвучна нашим предложениям в план реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, который предусматривает и разработку мер для модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации на удаленных и труднодоступных территориях создание. В составе таких мер ИНЭИ РАН предложил сформировать методическую базу и определить порядок разработки комплексных (интегрированных) схем энергоснабжения (включая электро-, тепло- и топливоснабжение) изолированных и труднодоступных территорий для оптимизации решений по модернизации и замене существующей тепловой генерации, в том числе источниками на базе возобновляемой и атомной энергии», - отметил он.

Как пояснил далее Федор Веселов, в 2015 году в ИНЭИ РАН при поддержке Российского научного фонда было выполнено комплексное исследование по теме «Разработка и обоснование подходов в определении и выборе приоритетных технологий высокоэффективной генерации и способов хранения энергии в целях освоения Арктики и Дальнего Востока». Основные результаты работы включают формирование состава приоритетных технологий генерации и хранения энергии в целях ускоренного освоения Арктики и Дальнего Востока, предложения по разработке в стране технологий генерации и хранения энергии, требования к их технико-экономическим характеристикам. Предложения ИНЭИ РАН были использованы в деятельности Совета безопасности России и профильных министерств по реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ.

Важной особенностью Дальнего Востока и Арктики является высокая территориальная распределенность, технологическая и структурная неоднородность систем энергоснабжения, значительная часть которых работает децентрализованно, без связи с региональными энергосистемами. Как правило, такие локальные системы энергоснабжения характеризуются индивидуальными особенностями режимов электро- и теплопотребления, характеристиками существующей электро- и теплогенерации, ограниченными или отсутствующими связями с энергосистемой, разным уровнем развития транспортной инфраструктуры для топливоснабжения, обеспеченности местными ресурсами органического топлива и возобновляемой энергии.

По мнению ведущего менеджера АНО АПИ Максима Губанова, в масштабах Дальнего Востока и Арктики эту специфику локальных систем энергоснабжения невозможно учесть в рамках разработки региональных схем и программ развития электроэнергетики и предложить соответствующие индивидуальные решения по обеспечению всех потребителей не только электроэнергией, то и теплом на долгосрочную перспективу. Для таких ситуаций требуется системный подход и вовлечение в процесс повышения энергетической эффективности и применения современных энерготехнологий органов местного самоуправления и промышленных предприятий. При этом разработка комплексных схем энергоснабжения на муниципальном уровне будет являться основанием для предметного диалога с действующей энергоснабжающей организацией в целях повышения энергетической эффективности всей локальной энергосистемы.

«Это позволит наиболее рационально прогнозировать использование государственных финансовых ресурсов на развитие энергетической инфраструктуры макрорегиона. В частности, может стать основой для дальнейшего создания механизмов привлечения частных инвестиций в проекты локальной гидро- и атомной, возобновляемой генерации и современной ко-генерации для энергоснабжения промышленных потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения, в том числе с целью повышения конкурентоспособности отечественной промышленности на мировом рынке в условиях экологической повестки», - уточнил он.

По словам инвестиционного директора АНО АПИ Василия Потемкина, Дальний Восток и Арктика не могут гармонично развиваться вне реализации общемировых целей в области устойчивого развития ООН, одной из которых является обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.

АНО АПИ взаимодействует с компаниями во всех отраслях экономики и видит значительный интерес менеджмента в повышении конкурентоспособности продукции на мировых рынках, что в последнее время обуславливает не только себестоимость производства за счет низких цен на электроэнергию, но и отсутствие углеродного следа в конечном продукте. Поэтому одной из целей деятельности Агентства является поддержка инвесторов в реализацию более крупных проектов неуглеродной энергетики, включая возобновляемую и атомную энергетику, для энергоснабжения промышленных потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения.

«Мы особенно заинтересованы в сотрудничестве с Российской Академией Наук, с целью совместной выработки единого научно обоснованного подхода к развитию энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики», - заключил Василий Потемкин.

Справочно:

ИНЭИ РАН – ведущий российский научно-исследовательский центр в области комплексных исследований энергетики, входящий в структуру Российской Академии наук. Институт сочетает в себе преимущества фундаментальной академической науки – глубокую проработку задач и строгий методологический аппарат - с динамизмом и клиенто-ориентированный подходом консалтинговой компании. За более чем 25 лет работы Институт наработал обширный практический опыт разработки долгосрочных прогнозов развития энергетики, в том числе в рамках подготовки и актуализации документов стратегического планирования, развил мощный математический инструментарий и сформировал уникальные массивы данных по энергетике мира, России и ее регионов. Основная научная задача Института - развитие теории и методологии системных исследований и прогнозирования развития энергетики (https://www.eriras.ru)

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта