Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представит на форуме «Сильные идеи для нового времени» концепцию привлечения частных инвестиций в развитие распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, одним из важнейших направлений деятельности Агентства является генерация новых идей по реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Это сложный и интересный процесс, результат которого достигается за счет организации тесного кросс-отраслевого и кросс-регионального взаимодействия как внутри команды, так и со всеми заинтересованными сторонами вовне, включая предпринимателей, инвесторов, ученых, банкиров, чиновников и просто неравнодушных граждан нашей страны.​

«За время работы АНО АПИ сформирован пул инвестиционных идей, предусматривающих реализацию целых направлений и отдельных инвестиционных проектов практически во всех отраслях экономики. Одни идеи быстро находят поддержку и переходят в стадию реализации, а для продвижения других требуется широкое экспертное обсуждение и детальное​ согласование с органами власти. Это в значительной степени зависит от отрасли и масштаба идеи», - отметил он.

По мнению инвестиционного директора Василия Потемкина, особенно сложно инициировать новые инвестиционные проекты в сфере естественных монополий, к которым относятся электроэнергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, что связано с жестким государственным регулированием цен для потребителей ввиду их непосредственного влияния на уровень социально-экономического развития и качество жизни населения не только дальневосточных и арктических регионов, но и всей страны.

«Несмотря на это, усилиями нашей командной работы, в которой гармонично сочетаются отраслевая экспертиза, инвестиционный анализ и государственный менеджмент, была разработана инвестиционная идея по привлечению частных инвестиций для рационального решения насущной государственной задачи по развитию распределённой генерации в удалённых и изолированных районах и оформлена в виде концепции, содержащей перечень конкретных мер и действий по реализации этой идеи», - дополнил он.

Концепция, разработанная АНО АПИ, представлена на на крауд-платформе https://idea.asi.ru. Основная задача концепции – создание условий для активного участия технологического бизнеса в проектах модернизации энергетического хозяйства в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего Востока и Арктики. Это документ, который может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие нормативные правовые акты для создания комплексной государственной системы привлечения инвестиций в проекты распределенной генерации для локального энергоснабжения удаленных территорий.

«Мы активно обсуждали свою концепцию со всеми заинтересованными сторонами, проводили открытые круглые столы, докладывали на авторитетных экспертных площадках, включая Аналитический центр при Правительстве РФ и Комитет по энергетике Государственной Думы, и получили поддержку со стороны профессионального сообщества. Вместе с тем, учитывая значительное влияние наших предложений на комплексное социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, мы решили вынести свою концепцию на максимально широкое экспертное обсуждение, которое организует Агентство стратегических инициатив. Для нас это прекрасная возможность найти единомышленников, услышать авторитетные мнения относительно своей работы и представить свои предложения высшему руководству страны, чтобы получить поддержку и внести свой посильный вклад в развитие Дальнего Востока и Арктики», - заключил ведущий менеджер Максим Губанов.

Напомним, что 1-2 октября состоится обсуждение отобранных идей с участием глав регионов, а 11-12 ноября запланированы финальные мероприятия в Сочи. На Форум «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, поступило более 11 тысяч идей. На крауд-платформе форума зарегистрировались более 145 тысяч участников. Региональный этап Форума пройдет в пространствах коллективной работы «Точка кипения» по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на крауд-платформу идей. По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.