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Тренинговый центр НИУ "МЭИ" – новая возможность развития

Тренинговый центр НИУ МЭИ – новая возможность развития

18 сентября 2020, 10:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЭИ, ОБРАЗОВАНИЕ

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МЭИ, образование

МЭИ, образование

13 сентября, студенты прошедшие Школу тренеров Тренингового центра МЭИ стали аттестованными тренерами. МЭИ (ТЦ МЭИ) — это команда компетентных студентов НИУ "МЭИ", которые готовы помогать развивать soft skills каждому: студентам, участникам школ актива МЭИ,  активистам студенческого самоуправления — всем, которому гибкие навыки нужны для повышения качества работы своей организации.

ТЦ МЭИ – открытый проект, объединяющий активистов всех студенческих организаций для создания единой тренерской среды. Цель — единая команда ребят со всего вуза, объединяющая все организации общей идеей — совершенствуясь самим, помогать развивать полезные навыки всем студентам МЭИ.

Будущие тренеры прошли 36-часовую программу. Помимо основных обучающих тренингов студенты также приняли участие в "Стратегической сессии ТЦ МЭИ", где был составлен план работы и цели на ближайшее время, выработаны правила работы внутри команды и др.

На протяжении всего времени занятий участники Школы под чутким руководством организаторов готовили свои аттестационные работы, которые и защищали в минувшее воскресенье. По итогу аттестации каждый из слушателей Школы получил сертификат о её прохождении.

Новые сертифицированные тренеры из ТЦ МЭИ уже успели показать себя в ведении вебинаров. С этой сферой коммуникаций участников Школы познакомили федеральные тренеры Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи.  Силами тренерского состава Тренингового центра МЭИ была частично проведена Школа Института наставничества МЭИ 2020.

Тренинговый центр МЭИ готов к работе и взаимодействию с общественными организациями нашего Университета! Задавайте ваши вопросы по взаимодействию с ТЦ МЭИ Дмитрию Крайнову

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