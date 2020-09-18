Объем нетарифных инвестиций «Россети Северный Кавказ» – 1,16 млрд рублей. Программа расчитана до 2024 года и включает:

Установку 13 100 интеллектуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии

Реконструкцию 366 км сетей 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП)

Приобретение спецтехники

В первую очередь «умными» счетчиками будут оснащены потребители Архонских, Алагирских, Ирафских, Кировских, Моздокских, Октябрьских районных и Владикавказских городских электросетей с наиболее высокими потерями. Здесь будет установлено более 12 000 ИПУ, 2 259 комплектных шкафов учета и 400 устройств сбора и передачи данных.

Развитие «умной» системы учета – важный этап реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». В результате не только снизится уровень потерь, минимизируются случаи энерговоровства, но и улучшится качество электроснабжения – энергетики смогут дистанционно получать сведения о любых сбоях, эффективно бороться с нарушителями, стабилизировать нагрузку на оборудование. Клиенты компании получат возможность контролировать потребление электроэнергии и сокращать расходы.