 
Модернизация

В Северной Осетии стартовала комплексная программа снижения потерь

В Северной Осетии стартовала комплексная программа снижения потерь

18 сентября 2020, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ПОТЕРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Объем нетарифных инвестиций «Россети Северный Кавказ» – 1,16 млрд рублей. Программа расчитана до 2024 года и включает:

  • Установку 13 100 интеллектуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии
  • Реконструкцию 366 км сетей 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП)
  • Приобретение спецтехники

В первую очередь «умными» счетчиками будут оснащены потребители Архонских, Алагирских, Ирафских, Кировских, Моздокских, Октябрьских районных и Владикавказских городских электросетей с наиболее высокими потерями. Здесь будет установлено более 12 000 ИПУ, 2 259 комплектных шкафов учета и 400 устройств сбора и передачи данных.

Развитие «умной» системы учета – важный этап реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». В результате не только снизится уровень потерь, минимизируются случаи энерговоровства, но и улучшится качество электроснабжения – энергетики смогут дистанционно получать сведения о любых сбоях, эффективно бороться с нарушителями, стабилизировать нагрузку на оборудование. Клиенты компании получат возможность контролировать потребление электроэнергии и сокращать расходы.

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