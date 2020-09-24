Министерство строительства и ЖКХ России и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации строительной отрасли и ЖКХ. Стороны будут взаимодействовать в вопросах построения эффективной ИТ-инфраструктуры. Свои подписи под документом поставили глава Минстроя России Владимир Якушев и генеральный директор Госкорпорация Ростех Сергей Чемезов.

«Цифровая трансформация в строительстве и ЖКХ – это, прежде всего, создание и формирование эффективных процессов взаимодействия участников с использованием информационных технологий. Государство прилагает усилия, чтобы в современных реалиях процесс оказания государственных и муниципальных услуг, реализация контрольно-надзорных функций проходили максимально слажено и комфортно для всех участников этого диалога. Но есть большое количество процессов между частными компаниями - участниками рынка, которые также требуют цифровой трансформации. Здесь мы видим потенциал по созданию маркетплейсов, удобных цифровых платформ. Именно поэтому мы планируем привлечь крупные технологические компании для дальнейшей работы по созданию единого цифрового пространства в отраслях строительства и ЖКХ. Соглашение с Госкорпорацией Ростех - важный шаг в этом направлении, и мы рады, что российский технологический лидер собирается создавать новые цифровые продукты именно в наших отраслях», - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Ростех окажет методологическую и экспертную поддержку в процессе создания точного предпроектирования технологического ландшафта и построения целевых моделей рынка. Сотрудничество будет происходить на некоммерческой основе в рамках проекта Rostec.digital, представленного на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020).

Проектный офис Rostec.digital поможет сформировать целевую архитектуру информационных систем с учетом потребностей и особенностей отраслевых рынков, предусмотрев возможность развития по модели ГЧП. Это будет способствовать появлению множества частных цифровым продуктов.