Компания "АБС" - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" - признано победителем конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска в рамках концессии. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта Амурской области.

"На реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска определился инвестор. Компания ООО "АБС", Москва - совместное предприятие УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт холдинг" - признано победителем конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска в рамках концессии", - сказали ТАСС в Минтрансе региона.

В начале сентября в региональном Минтрансе приступили к анализу предложений участников конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание, реконструкцию, модернизацию и эксплуатацию объектов инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Пакеты документов представили три участника конкурса: ООО "АБС" из Москвы, ООО "Дальневосточная концессионная компания" из Хабаровска и ООО "Красинвест" из Дивногорска.

"Проект модернизации главного аэропорта Амурской области носит стратегический характер для региона. Новый аэропорт станет центральным элементом транспортной инфраструктуры, которая необходима для развития экономики и туризма области. По концессионным условиям инвестор построит новый международный терминал, а также грузовой комплекс, проведет реконструкцию привокзальной площади с расширением парковочной зоны, модернизирует действующий терминал внутренних авиалиний", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Губернатор отметил, что эксплуатация инфраструктуры будет взята на контроль. После окончания концессии аэропорт остается в областной собственности и возвращается в пользование региона.