ООО «ТЭК-Электроникс» инвестирует 120 млн рублей в строительство в Подмосковье завода по производству охранных и сервисных систем для автомобилей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.



Производство появится на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна», где «ТЭК-Электроникс» получил участок в 0,35 га. Компания уже приступила к строительству завода: залит первый слой фундамента и сделана гидроизоляция под будущее производство.



Предприятие расположится в двухэтажном здании площадью 2,3 тыс. кв. м. Здесь будут производить охранные и сервисные системы для автомобилей. Заказчиками этой продукции станут российские автосалоны и зарубежные дистрибьюторы автоэлектроники. Запуск завода запланирован на середину 2021 года.

«Новое современное производство даст региону около 100 рабочих мест, а продукция резидента ОЭЗ «Дубна» будет обладать не только улучшенными характеристиками и функциональными возможностями, но и более низкой ценой по сравнению с большинством российских и зарубежных аналогов», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТЭК-Электроникс» с уставным капиталом 10 млн рублей зарегистрировано в подмосковной Дубне в 2016 году. Генеральный директор предприятия – Алексей Фомин. В 2018 году компания отработала с нулевой выручкой и чистым убытком 3,2 млн рублей.