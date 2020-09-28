 
Инвестиции (проекты)

"Северсталь" планирует расширение метизного завода в Орле

Северсталь планирует расширение метизного завода в Орле

28 сентября 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МЕТИЗЫ
Отрасль: Металлургия 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
308

ООО «Орловский сталепрокатный завод», одно из метизных производств холдинга «Северсталь», планирует расширение производства крепежных изделий и полуфабрикатов. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в правительстве Орловской области.

Компания завершает проработку проекта по развитию предприятия, в рамках которого планируется расширение парка волочильного оборудования, термических мощностей для обработки крепежных изделий и полуфабрикатов. Запуск этого комплекса оборудования запланирован на январь 2022 года.

Подробные параметры инвестиционного проекта в компании пока не раскрывают, поскольку еще «не завершили его защиту».

В течение 2020 года предприятие уже планировало вложить 100 млн руб. в модернизацию: обновление парка оборудования и внедрение цифровых систем управления производством.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Орловский сталепрокатный завод» зарегистрировано в 2016 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из проволоки, цепей и пружин. Руководство предприятием берет на себя в качестве управляющей компании АО «Северсталь менеджмент». 100% ООО принадлежит ОАО «Северсталь-метиз». Выручка предприятия в 2019 году составила 3,94 млрд руб. (4,01 млрд руб. в 2018-м), чистая прибыль — 36,59 млн руб. (235,14 млн руб. годом ранее).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Площадь территории ОЭЗ
Новый этап локализации производства Haval в России
Многофункциональный технопарк в Братеево
В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+