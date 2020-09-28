"Северсталь" планирует расширение метизного завода в Орле

ООО «Орловский сталепрокатный завод», одно из метизных производств холдинга «Северсталь», планирует расширение производства крепежных изделий и полуфабрикатов. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в правительстве Орловской области.
Компания завершает проработку проекта по развитию предприятия, в рамках которого планируется расширение парка волочильного оборудования, термических мощностей для обработки крепежных изделий и полуфабрикатов. Запуск этого комплекса оборудования запланирован на январь 2022 года.
Подробные параметры инвестиционного проекта в компании пока не раскрывают, поскольку еще «не завершили его защиту».
В течение 2020 года предприятие уже планировало вложить 100 млн руб. в модернизацию: обновление парка оборудования и внедрение цифровых систем управления производством.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Орловский сталепрокатный завод» зарегистрировано в 2016 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из проволоки, цепей и пружин. Руководство предприятием берет на себя в качестве управляющей компании АО «Северсталь менеджмент». 100% ООО принадлежит ОАО «Северсталь-метиз». Выручка предприятия в 2019 году составила 3,94 млрд руб. (4,01 млрд руб. в 2018-м), чистая прибыль — 36,59 млн руб. (235,14 млн руб. годом ранее).