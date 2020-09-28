"Северсталь" планирует расширение метизного завода в Орле

ООО «Орловский сталепрокатный завод», одно из метизных производств холдинга «Северсталь», планирует расширение производства крепежных изделий и полуфабрикатов. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в правительстве Орловской области.

Компания завершает проработку проекта по развитию предприятия, в рамках которого планируется расширение парка волочильного оборудования, термических мощностей для обработки крепежных изделий и полуфабрикатов. Запуск этого комплекса оборудования запланирован на январь 2022 года.

Подробные параметры инвестиционного проекта в компании пока не раскрывают, поскольку еще «не завершили его защиту».

В течение 2020 года предприятие уже планировало вложить 100 млн руб. в модернизацию: обновление парка оборудования и внедрение цифровых систем управления производством.