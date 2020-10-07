Росатом запустил систему "Умный город" в 11 городах присутствия

Структура Росатома - «Русатом Инфраструктурные решения» - начала промышленную эксплуатацию систем «Умного города» в 11 городах присутствия.

Решение о передаче и внедрении платформы «Умный город» в муниципалитетах атомных городов было принято в апреле этого года. По мнению главы Росатома Алексея Лихачева, этот шаг продиктован необходимостью повысить эффективность управления городским хозяйством в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

«Сервисы «Умного города» - важный инструмент, который позволяет обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жителей в развитие городской среды, повысить эффективность управления городом и энергоэффективность. Мы начали разворачивать "Умный город" в атомных городах в апреле этого года на фоне жестких ограничений. И я рассчитываю, что наши сервисы и решения станут важным помощником муниципалитетов и жителей в преодолении последствий пандемии, дальнейшего развития и создание новых точек роста», - сказала генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Цифровая платформа «Умный город» введена в промышленную эксплуатацию в Железногорске, Зеленогорске (Красноярский край), Заречном (Пензенская обл.), Глазове (Удмуртия), Новоуральске, Лесном, Заречном (Свердловская область), Снежинске, Трехгорном, Озерске (Челябинская обл.), Полярных Зорях (Мурманская обл.). Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям - получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, а депутатам - контролировать качество выполнения работ на своих территориях. В дальнейшем система может развиваться за счет наращивания новых модулей, с учетом потребностей администраций и запросов жителей городов.

Платформа «Умный город» третий год действует в Сарове, она входит в число лучших практик, рекомендованных «ООН - Хабитат» - программой Организации объединенных наций по населенным пунктам. Сейчас платформа «Умный Саров» включает в себя более 40 цифровых сервисов, их состав все время обновляется. Время исполнения работ по обращениям граждан сократилось в четыре раза, работы по диспетчеризации общественного транспорта - с двух с половиной дней до полутора часов, а время оперативного реагирования на аварии и сбои в работе коммунальных служб снизилось с 30 до трех минут.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»