Эксперимент по "ГосТеху" стартует 1 ноября 2020 года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех» пройдет с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года. Постановление Правительства Российской Федерации №1674 от 12 октября 2020 года, регламентирующее проведение пилота, опубликовано на портале правовой информации правительства.

В рамках эксперимента будет апробировано создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечивают комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе «ГосТех». Платформа будет создана поставщиком, которого определят позднее в результате аукциона.

Участниками эксперимента являются Минцифры России, Минспорта, Росреестр, Росимущество, ФОМС, Аналитический центр при Правительстве РФ, Российский экспортный центр и другие.

«Цифровизация представляет собой радикальное изменение процессов и ИТ-автоматизацию. Очевидно, что одно не работает без другого. Никакое ИТ не спасет ошибки в проектировании. «ГосТех» в нашем понимании — это комплексный производственный процесс, покрывающий весь цикл от идеи до реализации и эксплуатации. Образно говоря, это рельсы, двигаясь по которым, сложно свернуть на обочину. В этой связи было бы ошибочно рассматривать «ГосТех» исключительно как ИТ-платформу. Мы закладываем гораздо больший смысл в этот проект, вплоть до изменения нормативного регулирования этой области», — прокомментировал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Он уточнил, что эксперимент по «ГосТеху» нацелен на достижение прогресса по пяти основным направлениям: скорость реализации цифровых решений, надежность и безопасность, затраты на государственные информсистемы, качество в самых разных аспектах.