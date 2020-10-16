15 октября 2020 года компания «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02R общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,60% годовых. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

Выпуск проведен в пользу институциональных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование утвержденной инвестиционной программы компании, а также на рефинансирование ранее привлеченного на аналогичные цели долга.

На рынке публичного долга в последнее время отмечается существенное сокращение активности корпоративных заемщиков. Снижен интерес инвесторов к вложениям на срок более 5 лет. Это происходит на фоне неоднозначной рыночной конъюнктуры, ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики (как следствие, рост ставок на рынке рублевых облигаций), а также планов по увеличению госзаимствований.

«Несмотря на непростой внешний фон, размещение на срок 7 лет прошло по самой низкой ставке среди корпоративных эмитентов в истории российского долгового рынка капитала. В очередной раз подтверждается доверие инвесторов к «Россети ФСК ЕЭС». Выражаем им отдельную благодарность за высокую оценку кредитного качества компании», - прокомментировал результаты размещения заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 20 октября 2020 года на Московской Бирже. Организатором сделки выступил БК Регион. Агент по размещению – Сбербанк КИБ.