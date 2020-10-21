Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию с корректировкой решений по строительству и реконструкции очистных сооружений поверхностных сточных вод на территории аэропорта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Предыдущее положительное заключение по проектной документации на вторую очередь реконструкции Шереметьево Главгосэкспертиза выдала в 2016 году. За прошедшее время было завершено строительство двух участков новой магистральной рулежной дорожки РД-В, распределительно-трансформаторной подстанции РТП-39А, трансформаторной подстанции ТП-ОВИ-15А для снабжения системы с огнями высокой интенсивности, устроены защитные кожухи для протяжки топливопроводов под рулежные дорожки, реконструированы восточная часть центрального перрона и ограждение по периметру аэродрома с техническими средствами охраны, а также обеспечено техническое обслуживание воздушных судов.

Далее в ходе реализации проекта планируется построить распределительную подстанцию РП-67А и трансформаторную подстанцию ТП-ОВИ-16А, реконструировать очистные сооружения поверхностного стока с подводящим и отводящим коллекторами. Кроме того, промежуточными местами ожидания будут дооборудованы рулежные дорожки сектора Шереметьево-2.

При корректировке проектной документации, получившей новое положительное заключение Главгосэкспертизы России, в связи с изменением трассы на основании актуализированной геодезической съемки были внесены правки в решения по строительству подводящего и отводящего коллекторов к очистным сооружениям и по прокладке внешних кабельных линий электроснабжения 10 кВ, пересмотрены решения по реконструкции очистных сооружений поверхностного стока. Кроме того, представлен актуализированный градостроительный план земельного участка, из проекта исключены работы по переключению кабелей связи и управления и строительство одного из участков коллектора.

Корректировку проектной документации выполнили во ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект». Застройщик - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».