«Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» и «Московский машиностроительный завод «Вперед» получили статус промышленного комплекса, благодаря этому уже в 2021 году предприятия смогут сэкономить порядка 104,8 млн рублей. Всего статус промкомплекса в Москве имеют 58 предприятий, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Показатели производственной деятельности предприятий за последние пять лет соответствуют требованиям, позволяющим присвоить им статус промышленного комплекса Москвы. Так, число сотрудников Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина превышает 4,7 тысячи человек, а средняя зарплата составляет около 90 тысяч рублей в месяц. Только в 2019 году сумма налогов и арендной платы, перечисленных предприятием в бюджет Москвы составила 890,4 млн рублей. Новые промкомплексы уже в 2021 году благодаря льготам смогут сэкономить порядка 104,8 млн рублей и направить эти средства на развитие производства и решение иных первостепенных задач», – пояснил заместитель мэра.

Для промышленных комплексов, наряду с другими преференциями, действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль, составляющая 12,5% вместо установленных 17%.

«Получение статуса промышленного комплекса открывает предприятиям доступ к ряду льгот: помимо снижения налога на прибыль, он подразумевает сокращение арендной платы и налога за землю, а также имущество. Благодаря поддержке города за пять лет общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 млрд рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения расположен на участке площадью 22,6 га и состоит из 24 объектов капитального строительства общей площадью 198,3 тысячи квадратных метров. А производство «ММЗ «Вперед» занимает земельный участок в 8,5 га, где расположены 26 объектов капитального строительства, совокупная площадь которых составляет 51,3 тысячи квадратных метров.

Справочно:

В 1963 году был образован специализированный научно-исследовательский институт автоматики и приборостроения - НИИ АП, где под руководством Н.А. Пилюгина создавались инерциальные СУ для ракет-носителей и космических аппаратов. Выдающимся достижением НИИ АП стала СУ для орбитального корабля «Буран» многоразовой космической системы «Энергия-Буран». В 1992 году на базе НИИ АП и опытного завода создано НПО АП. В 1997 году предприятие было преобразовано в Научно-производственный Центр, которому присвоили имя Н.А.Пилюгина. В 2003 году его коллектив получил благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина за большой вклад в создание СУ ракетно-космических комплексов.

Московский машиностроительный завод «Вперед», отмечающий в 2021 году свое 90-летие, был основан в 1931 году. Предприятие успешно решает задачи освоения и внедрения новых технологий на производстве, в управлении предприятием и контроле за качеством продукции. Завод также успешно осваивает промышленный выпуск новых образцов продукции по самым современным технологиям, предназначенным для использования в новых российских вертолетах.