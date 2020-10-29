Сегодня, 29 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани принял участие в запуске тоннелепроходческого комплекса, который начал бурить тоннель второй линии городского метро.

Пока речь идет об участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». В настоящий момент там также идет перекладка и вывод части существующих коммуникаций. Над станцией «Сахарова» трудятся 165 рабочих. Им Рустам Минниханов пожелал успехов и не забывать про меры безопасности.

Напомним, тоннели второй линии казанского метро проложат под улицами Фучика, Сахарова, Космонавтов (Советская площадь), Компрессорная, под Футбольным стадионом, улицам Чуйкова, Волгоградская и Восстания.

Строить вторую линию метро будут в несколько этапов. Так, длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 километра.

СПРАВКА КП

Сейчас общая протяженность казанского метрополитена составляет 19,4 километра. Он имеет 11 станций: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Тукая», «Кремлёвская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная».