Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года смонтировали 29 трансформаторных подстанций и 98 воздушных линий электропередачи протяженностью 34,5 км. Новые энергообъекты дают возможность для подключения потребителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и города Майкопа Республики Адыгея.

Энергетики построили и реконструировали энергоообъекты 0,4-6-10 кВ в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение и увеличение присоединенной мощности энергопринимающих устройств потребителей.

Комплектные трансформаторные подстанции и линии электропередачи построены с применением высокотехнологичных устройств и материалов. При монтаже воздушных линий электропередачи энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Такой провод обладает высокой износостойкостью и безопасностью в эксплуатации. Подстанции оснащены современным оборудованием релейной защиты и автоматики, грозозащиты и заземления, имеют высокий эксплуатационный срок.

– Своевременное подключение новых потребителей к электросетевой инфраструктуре компании и повышение качества предоставляемых услуг – приоритетное направление нашей деятельности. Для выполнения своих обязательств перед потребителями мы активно строим новые и модернизируем уже созданные энергообъекты, – отметил директор Адыгейского филиала Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.