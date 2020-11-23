20 ноября 2020 г. Курскую область с рабочим визитом посетил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в рамках которого он побывал на производственной площадке Курского электроаппаратного завода на территории Индустриального парка «СОЮЗ».

Во встрече приняли участие председатель стратегического комитета УК «ГК КЭАЗ» Андрей Канунников, губернатор Курской области Роман Старовойт, представители федеральных отраслевых комитетов и руководители крупнейших производственных компаний Курской области.

Гости познакомились с производством КЭАЗ, основным продуктовым ассортиментом, одними из первых увидели композитные изделия, изготовленные по новой технологии переработки вторичных полимеров, а также пообщались с представителями предприятий и ответили на вопросы о развитии отечественной промышленности. Во время экскурсии по производству управляющий ГК КЭАЗ Ярослав Иванов отметил, что КЭАЗ обладает многими уникальными компетенциями, например является единственным в России разработчиком модульных автоматических выключателей.

Общаясь со СМИ и представителями бизнеса, Министр промышленности и торговли ответил на множество вопросов, в том числе о реализации программы импортозамещения и поправках в 44 и 223 ФЗ, регламентирующих отношения в сфере госзакупок.

По словам Андрея Канунникова: «Реализация программы импортозамещения очень важна для отечественных компаний. Степень локализации по номенклатуре КЭАЗ более 90%, что подтверждено включением продукции в Реестр РЭП. Но несмотря на это, действующие постановления в части регулирования госзакупок не всегда способны помочь российскому производителю. С января 2021 года мы ожидаем вступления в силу поправок в действующие постановления, которые будут способствовать развитию импортозамещения. Мы готовы и дальше разрабатывать надежное российское оборудование, внедрять его на стратегически важные объекты страны, участвовать в нацпроектах».

Денис Мантуров, в свою очередь, отвечая на вопрос о потенциале курских предприятий к импортозамещению, отметил: «Что касается импортозамещения, уже приняты поправки в 44 и 223 ФЗ, которых так ждал Курский электроаппаратный завод. Они будут давать возможность квотировать объем закупок у российского производителя».

Об активном развитии курских предприятий говорил и губернатор Курской области Роман Старовойт, который акцентировал внимание на высоком качестве оборудования и изделий, произведенных в регионе. По данным универсального рейтингового агентства РИА Рейтинг, в последние годы в Курской области повысились « Индекс научно-технологического развития субъекта » и « Рейтинг социально-экономического положения региона » , что связано, в том числе, с развитием промышленного сектора региона. Но предприятиям еще есть куда расти. Например была озвучена еще одна инициатива - развить на базе КЭАЗ электротехнический кластер.

Как рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт: «Наша главная задача - это поддержка министерства в создании электротехнического кластера. У нас ряд предприятий работает в этом направлении, имеют высокие компетенции и потенциал в развитии. Если мы получим поддержку на федеральном уровне, то мы можем создать на этой площадке [КЭАЗ] современное предприятие, которое полностью удовлетворит спрос в электротехнической продукции на территории России, экспортный потенциал для нас тоже в приоритете».

Подводя итоги визита, Андрей Канунников отметил: «Мы благодарны, что гости и, особенно, Денис Валентинович Мантуров, учитывая свою занятость и сложную эпидемиологическую ситуацию, смогли посетить Индустриальный парк «СОЮЗ» и КЭАЗ. Для нас это ценно и важно. Мы в тесной связи с Минпромторг, готовы и дальше решать задачи импортозамещения, выводить новые продукты для стратегически важных отраслей и участвовать в развитии промышленности России».

Информация о КЭАЗ

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) - российский разработчик и производитель электротехнического оборудования с 75-летней историей. В ассортименте предприятия более 28 000 наименований изделий для реализации решений «под ключ». Оборудование КЭАЗ используется на объектах ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «МРСК-Центра», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», на крупнейшем комплексе для производства ракетных двигателей – «Энергомаш», в инфекционных госпиталях Минобороны РФ, построенных для лечения пациентов с COVID-19.

Российское производство продукции КЭАЗ подтверждает Минпромторг, который, в соответствии с постановлением №878 Правительства РФ, внес КЭАЗ в Реестр производителей отечественной продукции .

За годы работы КЭАЗ показал себя как надежный российский производитель, который поддерживает своих партнеров на всех стадиях сотрудничества, производит высококачественное оборудование для стратегически важных отраслей промышленности и выполняет задачи импортозамещения.