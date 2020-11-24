Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
24 ноября 2020, 15:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТОР, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА
В Калужской и Свердловской областях будут созданы территории опережающего развития (ТОР). Постановления об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В первом случае режим ТОР запустят в городе Кондрово, который ориентирован на производство бумаги. Решение позволит привлечь в город инвесторов из других отраслей. В числе потенциальных резидентов – производители холодильного оборудования и бакалейных товаров.
В Свердловской области статус ТОР получит город Верхняя Тура. Здесь, в частности, планируется запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки.
Принятое решение позволит диверсифицировать экономику моногородов, создать новые рабочие места и снизить зависимость населённых пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях.
ТОР – инструмент развития территорий, предназначенный для поддержки моногородов. Компании, зарегистрированные в ТОР, могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и другие преференции.
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