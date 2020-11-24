В Калужской и Свердловской областях будут созданы территории опережающего развития (ТОР). Постановления об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В первом случае режим ТОР запустят в городе Кондрово, который ориентирован на производство бумаги. Решение позволит привлечь в город инвесторов из других отраслей. В числе потенциальных резидентов – производители холодильного оборудования и бакалейных товаров.

В Свердловской области статус ТОР получит город Верхняя Тура. Здесь, в частности, планируется запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки.

Принятое решение позволит диверсифицировать экономику моногородов, создать новые рабочие места и снизить зависимость населённых пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях.

ТОР – инструмент развития территорий, предназначенный для поддержки моногородов. Компании, зарегистрированные в ТОР, могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и другие преференции.