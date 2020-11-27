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В Искитиме прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях оборудования для вышек сотовой связи

В Искитиме прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях оборудования для вышек сотовой связи

27 ноября 2020, 10:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: epp.genproc.gov.ru

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Заместитель Искитимского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Искитима и 38-летнего жителя Искитимского района. Они обвиняются в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 (кража группой лиц по предварительному сговору). Одному из подельников предъявлено обвинение в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в ноябре 2019 года – январе 2020 года обвиняемые на территории г. Искитима и Искитимского района похитили оборудование (кабели электропитания, кабельные сборки, патч-коды) базовых станций, принадлежащих компании, оказывающей услуги сотовой связи. Всего обвиняемые совершили группой лиц по предварительному сговору 4 кражи оборудования «вышек» сотовой связи. Один мужчина единолично 9 раз похитил оборудование базовых станций.

В целях совершения преступления обвиняемые поднимались на базовые станции, обесточивали их, после чего срезали оборудование для его последующей реализации. Таким способом подельники похитили почти 3 км кабеля электропитания, 38 кабельных сборок и 9 патч-кодов. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению. Действиями обвиняемых сотовой компании, которой принадлежат базовые станции, причинен ущерб на сумму более 750 тыс. рублей.

Обвиняемые полностью признали вину. Дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд Новосибирской области.

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Источник: epp.genproc.gov.ru

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