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"Россети" и Евразийский банк развития заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Россети и Евразийский банк развития заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

4 декабря 2020, 14:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС, РОССЕТИ, ЕАБР, ЕВРАЗИЯ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Церемония подписания состоялась «на полях» Первого евразийского конгресса в Москве. Соглашение нацелено на укрепление международного сотрудничества и развитие внешнеэкономической деятельности, включая реализацию проектов в области электроэнергетики, в государствах-участниках ЕАБР – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

Подписи под документом поставили Первый заместитель Генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий и заместитель Председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов

Предусматривается возможность участия банка в финансировании соответствующих проектов «Россетей». Компания со своей стороны изучит возможность реализации проектов, предлагаемых ЕАБР. 

Стороны намерены совместно осуществлять оценку инвестиционного потенциала целевых для «Россетей» территорий присутствия и экономической привлекательности отдельных инвестиционных проектов в области электроэнергетики, развития электрических сетей и обеспечения технологического присоединения объектов на территории государств — участников ЕАБР.

Выполнение достигнутых договоренностей будет содействовать развитию экономических связей на евразийском пространстве. Для «Россетей» и партнеров компании открываются новые возможности по продвижению собственных продуктов, опыта и компетенций, включая практические решения в самой перспективной на сегодня цифровой сфере. Это также поспособствует росту наукоемкого экспорта России в целом. 

«Сильная трансграничная инфраструктура, а также реализация совместных проектов в области энергетики и цифровой трансформации, на наш взгляд, создают значительный потенциал для укрепления социально-экономических связей на евразийском пространстве», - отметил Первый заместитель Генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий.

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Источник: ПАО "Россети"

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