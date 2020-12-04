Церемония подписания состоялась «на полях» Первого евразийского конгресса в Москве. Соглашение нацелено на укрепление международного сотрудничества и развитие внешнеэкономической деятельности, включая реализацию проектов в области электроэнергетики, в государствах-участниках ЕАБР – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

Подписи под документом поставили Первый заместитель Генерального директора «Россетей» Александр Зарагацкий и заместитель Председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Предусматривается возможность участия банка в финансировании соответствующих проектов «Россетей». Компания со своей стороны изучит возможность реализации проектов, предлагаемых ЕАБР.

Стороны намерены совместно осуществлять оценку инвестиционного потенциала целевых для «Россетей» территорий присутствия и экономической привлекательности отдельных инвестиционных проектов в области электроэнергетики, развития электрических сетей и обеспечения технологического присоединения объектов на территории государств — участников ЕАБР.

Выполнение достигнутых договоренностей будет содействовать развитию экономических связей на евразийском пространстве. Для «Россетей» и партнеров компании открываются новые возможности по продвижению собственных продуктов, опыта и компетенций, включая практические решения в самой перспективной на сегодня цифровой сфере. Это также поспособствует росту наукоемкого экспорта России в целом.