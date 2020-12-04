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В Северске обсудили подготовку производства инновационного РЕМИКС-топлива

В Северске обсудили подготовку производства инновационного РЕМИКС-топлива

4 декабря 2020, 14:40
Рубрика: Инновации
Метки: ТВЭЛ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: ТВЭЛ

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ТВЭЛ, Росатом

Предприятия Росатома обсудили ход реализации проекта по созданию производства уран-плутониевого РЕМИКС-топлива для реакторов ВВЭР-1000.

С участием директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олега Крюкова состоялось рабочее совещание отраслевой проектной команды на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в Северске Томской области. Планируется, что в АО «СХК» будет осуществляться фабрикация твэлов и тепловыделяющих сборок конструкции ТВС-2М, а уран-плутониевые топливные таблетки будут производиться на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК») в Красноярском крае.

На совещании, проходившем с соблюдением всех надлежащих мер эпидемиологической безопасности, был затронут целый ряд важных тем: сроки создания и пуска производств, технологии и решения по изготовлению топлива, методики аналитического и метрологического обеспечения производств, вопросы лицензирования, транспортировки продукции, хранения и т.д. Особое внимание уделено контролю качества. Участники проектной команды также посетили площадку Химико-металлургического завода АО «СХК», где идет подготовка производственного участка.

«Создание производства опытных ТВС с РЕМИКС-топливом позволит понять, насколько мы готовы технологически и что мы можем предложить рынку по использованию уран-плутониевой композиции в традиционных тепловых реакторах. Это позволит нам оценить экономические и технологические параметры перехода к замкнутому топливному циклу, поскольку по прогнозам на рубеже 2030-2035 года это будет весьма актуальная тема для мировой атомной энергетики», - отметил вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

РЕМИКС-топливо (REMIX - regenerated mixture) - инновационная российская разработка для легководных реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Его топливная композиция производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением небольшого количества обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС-ТВС) РЕМИКС-топливо обладает низким содержанием плутония (до 1,5%). Его нейтронный спектр не отличается от стандартного топлива с обогащенным ураном, поэтому поведение ТВС в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны. Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения.

С 2016 года в реакторе ВВЭР-1000 на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС продолжается опытно промышленная эксплуатация трех экспериментальных ТВС, каждая из которых содержит по шесть опытных твэлов с РЕМИКС-топливом (всего в одной топливной кассете – 312 твэлов). В 2020 году стартовал третий 18-месячный цикл его облучения. Летом 2020 года инвестиционным комитетом Госкорпорации Росатом был одобрен проект по созданию производства экспериментальных ТВС для ректоров ВВЭР-1000 на базе РЕМИКС-топлива в АО «СХК» в производственной кооперации с ФГУП «ГХК».

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

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Источник: ТВЭЛ

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