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Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире

Завод по изготовлению строительных панелей построят в Кашире

14 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ КАШИРА, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Завод по производству панелей для быстровозводимых жилых домов построят на территории Особой экономической зоны в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Согласно данным пресс-службы ведомства, строительство завода начнется летом 2021 года. Инновационное производство площадью около 20 тысяч квадратных метов разместится на участке 5 гектар. После выхода завода на полную мощность здесь будут изготавливать домокомплекты в рамках универсальной строительной системы, что позволит возводить до 400 тысяч квадратных метров жилья в год.

"У этой площадки большой инвестиционный потенциал. Так, общий объем инвестиций только в проект компании около 3 миллиардов рублей. Работой на заводе при полной мощности будет обеспечено 800 человек", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

Фото: © РИА Новости / Сергей Венявский

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Источник: РИА Новости

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