Группа компаний «А101» получила разрешение на строительство первой очереди бизнес-квартала «Прокшино». Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий города Москвы.

«ГК «А101» получила разрешение на строительство первой очереди бизнес-квартала «Прокшино» - нового делового центра Москвы с торговой, образовательной и рекреационной составляющей менее чем в 100 м от станции «Прокшино» Сокольнической линии. Объект общей площадью 42,9 тыс. кв. м объединит офисные пространства класса «А» и двухэтажный ритейл-центр. В рамках проекта в ТиНАО будет создано 3 тыс. 18 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Уточняется, что бизнес-квартал «Прокшино» будет состоять из пяти офисных зданий с объектами сопутствующей инфраструктуры суммарной площадью более 177 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект, который позволит создать в локации более 16 тыс. рабочих мест, оценивается в 17,3 млрд руб.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, при проектировании объекта были максимально учтены возможности транспортной инфраструктуры, обеспечивающей удобство и комфорт для инвесторов, арендаторов и клиентов. По его словам, ключевая особенность проекта - высокий уровень транспортной доступности, который достигается эффективной интеграцией в транспортный каркас новых районов Москвы.

Отмечается, что деловой центр возводится на пересечении двух магистралей Новомосковского округа - Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и Мамыри - Пенино - Шарапово. При этом между станцией метро «Прокшино» и офисной частью будет организован крытый переход. Связанность территории бизнес-квартала с транспортной инфраструктурой и соседними районами обеспечена в соответствии с принципами mixed-use development.

В пресс-службе добавили, что проектировщиком проекта стало американское бюро CallisonRTKL. Деловая часть первой очереди создается с учетом современных требований арендаторов по организации рабочих пространств с возможностью соблюдения социальной дистанции между сотрудниками и оперативного изменения функционала. Высокий уровень эпидемиологической безопасности также достигается с помощью современной системы общеобменной вентиляции и фильтрации воздуха. Торговая часть включает супермаркет на первом этаже площадью 1,2 тыс. кв. м, фудкорт и торговые галереи.