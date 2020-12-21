В 2020 году Фонду капремонта Москвы удалось провести капитальный ремонт систем электроснабжения в более чем 1200 домов. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, региональная программа капитального ремонта устойчиво выполняется, сдерживая обещания перед горожанами.

Замена системы электроснабжения – один из ключевых видов работ, выполняемых в рамках региональных программ капитального ремонта. Такие работы не зависят от сезона и выполняются круглогодично. В 2021 году они начнутся сразу после новогодних праздников.

В год на проведение работ данного типа требуется более миллиона погонных метров кабеля. Практически четверть миллиона москвичей проживает в домах, в которых в 2020 году проведена замена сетей электроснабжения.

Если говорить о технологии проведения работ, то при капитальном ремонте систему меняют полностью. Старое оборудование и материалы уступают место современным технологиям. Перечень работ выглядит так: прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам; установка энергосберегающих светильников, которые оборудованы оптико-акустическими датчиками (свет гаснет, если на лестнице никого нет), монтаж выключателей в технических помещениях, местах общего пользования; замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств (ВРУ). На вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое служит для автоматического прерывания цепи на случай превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях, а также обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты жителей от поражения электричеством.