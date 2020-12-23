Росатом открыл первый Центр аддитивных технологий

23 декабря 2020 года компания «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и отраслевой интегратор Росатома по направлению «Аддитивные технологии») открыла свой первый Центр аддитивных технологий (ЦАТ) на площадке Московского завода полиметаллов.

Московский ЦАТ Госкорпорации «Росатом» - первое промышленное 3D-производство в России, основанное на отечественных технологиях и оборудовании. Центр аддитивных технологий создан как первая модель производства с единым центром инжиниринга и разработки. Его уникальность заключается в совмещении участков сборки оборудования (3D-принтеров), печати, постобработки и лаборатории по проведению исследований изделий и тестированию образцов. Благодаря этому специалисты ООО «РусАТ» смогут проверять принятые конструктивные и технологические решения сразу после выпуска оборудования, оперативно вносить корректировки и доработки в его конструкцию.

Основные задачи Центра – отработка технологий изготовления изделий и демонстрация возможностей применения аддитивных технологий для решения задач промышленных предприятий.

ЦАТ укомплектован 3D-принтерами собственного производства Росатома Rusmelt 300M, Rusmelt 600M и Rusmelt 600 RM для печати металлическими порошками по технологии SLM. Данные принтеры работают на российском программном обеспечении и обладают параметрами и характеристиками, соответствующими международным стандартам. Кроме того, принтер Rusmelt 600M с зоной построения 600 на 600 мм может печатать уникальные по своим габаритам изделия для используемой технологии печати – технологии лазерного плавления металлического порошка (SLM).

В рамках строительства 2-й очереди в ЦАТ будут размещены комплексы 3D-печати металлическими порошками и фотополимерами по технологиям послойного спекания с помощью луча лазера (SLS) и послойного отверждения жидкого материала под действием луча лазера (SLA), а также расширена номенклатура испытательного и вспомогательного оборудования.

«Открытие первого Центра аддитивных технологий подчеркивает роль Росатома в создании нового технологического уклада в стране. Это неординарное событие не только отраслевого, но и национального масштаба. Впереди большая работа, связанная с созданием целой сети таких центров, прежде всего в городах и регионах присутствия предприятий Росатома. Следующий подобный центр откроется в Новоуральске на базе НПО «Центротех», еще одного предприятия Топливной компании ТВЭЛ. Развитие и применение этих технологий имеет огромное значение для всей атомной отрасли. У нас есть решения, связанные с применением аддитивных технологий в производстве: от создания элементов тех или иных изделий до крупных поставок оборудования», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Принципиально важно, что это первый подобный центр в России, укомплектованный российским оборудованием. Всю эту технику разрабатывали наши конструкторы и инженеры. Оборудование 3D-принтеров изготовлено в НПО «Центротех», сами машины собраны на площадке Московского завода полиметаллов. Они работают на российском программном обеспечении. В НПО «Центротех» запущена первая установка по производству порошков для 3D-печати. Росатом пошел по пути создания полной линейки оборудования и услуг в области аддитивных технологий, являясь одновременно и производителем, и заказчиком, и потребителем. В этом центре представлен антидебризный фильтр для сборки с ядерным топливом, полностью напечатанный на 3D-принтере. Для этого потребовалось меньше материалов, чем на традиционном производстве, а сам он имеет такой дизайн, который было бы невозможно воспроизвести другими методами. Внедряя аддитивные технологии на своем производстве, мы показываем пример другим отраслям. Сейчас мы по сути создаем в России новую индустрию со своими центрами, компетенциями, кадрами и опорными вузами», - подчеркнула президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

«Первый Центр аддитивных технологий Росатома – пилотная площадка, где мы сформируем лучшие технологические предложения и бизнес-решения для наших клиентов. По завершении отладки режимов печати можно будет принимать заказы. К концу 2021 года мы планируем осуществить запуск полного цикла производства аддитивной продукции. На текущем этапе развития рынка аддитивных технологий оборудование, которое уже установлено в Центре и будет установлено в течение 2021 года, позволит полностью закрыть потребности наших заказчиков. Что касается финансовых показателей, в рамках реализации проекта 2-й очереди плановая выручка ЦАТ в 2030 году составит более 300 млн рублей», – заявил генеральный директор ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

Подрядчиком по проектированию ЦАТ выступил Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Для справки:

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») - специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также ядерные силовые установки российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru

Московский завод полиметаллов (АО «МЗП») - одно из старейших предприятий в структуре «Росатома», создано в 1932 году как Опытный металлургический завод категории «А» (Завод «А»). С 1960 г. по 2014 г. завод являлся единственным изготовителем органов регулирования для систем управления и защиты ядерных энергетических установок атомных электростанций, ледоколов, подводных лодок и космических аппаратов. В 2014 г. основное производство было передано в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь), в АО «МЗП» осталось мелкосерийное производство и механическая обработка металлов. В 2020 году территория МЗП получила новый импульс как площадка в Москве для размещения новых высокотехнологичных неядерных бизнесов. В ноябре 2020 года на территории завода открылось опытно-промышленное производство литий-ионных накопителей энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – отраслевого интегратора Росатома по направлению «Накопители энергии».