Технология Power over Ethernet (PoE) представляет собой явление, обеспечивающее передачу электрической энергии вместе с данными по одному кабелю без необходимости отдельных кабельных решений для каждой из этих целей. В этом случае сокращаются расходы на прокладку и монтаж, и повышается эксплуатационная гибкость благодаря отсутствию необходимости в лишнем кабеле.

Нельзя отрицать, что, несмотря на новые возможности, которые создала технология PoE, необходимость в передаче электроэнергии и данных по одному единственному кабелю вызвала дополнительные соображения, касающиеся инфраструктуры. Использование существующих кабельных инфраструктур сокращает время и денежные средства, тем не менее, необходимо, чтобы кабель был в состоянии передавать дополнительную токовую нагрузку. Производители и потребители технологии PoE должны понимать, что именно необходимо предпринять для того, чтобы для конкретных нужд PoE был использован правильный кабель передачи данных.

Существует много областей, в которых успешно применяется технология PoE, например, камеры видеонаблюдения, системы кондиционирования воздуха, телефоны и кассы супермаркетов. Технология PoE повысила эффективность и создала новые возможности, однако без наличия соответствующей структурированной кабельной инфраструктуры возможны многочисленные проблемы, такие как перегрев или проблемы соединения, влияющие на целостность данных для конечного потребителя.

Использование PoE в супермаркетах позволяет устанавливать больше касс самообслуживания в одном месте. Большие объёмы данных и электроэнергии передаются к устройству и от него по одному Ethernet-кабелю.

В 2002 году были введены первые стандарты PoE, описывающие типы устройств и областей применения, совместимых с предназначенным для подачи электропитания в сеть Ethernet питающим устройством (Power Sourcing Equipment - PSE) для кабелей категории 3 и выше. В 2018 году был опубликован стандарт IEEE 802.3bt для поддержки устройств, которые требовали более мощного электропитания, таких как ноутбуки, телевизоры и видеоконференции, с подачей питания по всем четырём парам.

При оценке пригодности кабелей передачи данных для технологии PoE следует учитывать некоторые основные рекомендации. Если кабель передачи данных подвергается нагреву, возрастает затухание, что может отрицательно сказаться на передаче сигнала. По этой причине стандарты ISO и TIA устанавливают рабочую температуру не выше 20°С. Когда по кабелям протекает ток, медные жилы начинают вырабатывать тепло, и это, в свою очередь, приводит к повышению рабочей температуры кабеля передачи данных.

Это обычно встречающееся явление, даже когда кабели уложены пучком, но тепло при этом не выделяется. Так как стандарты на технологию PoE допускают передачу более высокой мощности, по мере увеличения сопротивления также можно наблюдать повышение температуры кабеля и окружающих его зон. Использование кабелей передачи данных более высоких категорий само по себе обеспечивает стойкость к более высоким температурам, поскольку эти кабели способны поддерживать более высокие уровни протекающего тока, что приводит к минимизации риска сопротивления и перегрева. В связи с этим во многих современных инфраструктурах обычно используются кабели категории 6А или выше.

Наблюдается всё более широкое применение кабелей для PoE в промышленной среде. На заводах и складах всё чаще используют умные технологии для упорядочивания бизнес-процессов, осуществляемых с применением интегрированных устройств для оптимизации передачи данных. Использование технологии PoE для этих устройств приводит к сокращению числа кабелей и устранению ограничений в плане прокладки, местоположения и др. Однако эти кабели могут быть более подвержены повреждениям.

Непосредственным следствием окружающей среды, в которой кабели проложены, является риск их падения, раздавливания или иного повреждения. Это может привести к ухудшению их способности передавать данные или электроэнергию. Повреждение кабелей может вызвать простои оборудования, в результате чего возможны огромные финансовые потери для организации.

Кабель для PoE используется в целом ряде устройств и в промышленной среде:

Системы кондиционирования воздуха автоматизированы и фукционируют при помощи IoT технологий, с использованием PoE, что даёт возможность обеспечить большую гибкость при установке и осуществлять дистанционное управление для мониторинга всех зон здания.

Умные системы освещения, питаемые по сети PoE, выполняют различные функции с помощью одной кабельной системы, например, датчики, воспринимающие движение, оказываются намного более эффективными.

Центральные блоки управления, объединяющие технологию кондиционирования воздуха и другие умные приложения, такие как устройства регулирования температуры, которые обычно можно найти в центрах хранения и обработки данных и которые играют важнейшую роль в предотвращении риска перегрева и связанных с этим неисправностей. Технология PoE позволяет передавать электропитание и данные по одной кабельной системе.

В системах автоматизации процессов, которые обычно используются для складских ленточных транспортёров и аналогичных приложений, PoE обеспечивает передачу данных и электропитание устройств для бесперебойного осуществления повторяющихся процессов.

Для соответствия требованиям, которые будут предъявляться к PoE в будущем, необходимы высококачественные кабели и компоненты для обеспечения надёжной непрерывной работы. Кабели должны подвергаться испытаниям с целью определения таких эксплуатационных параметров, как:

Контроль температуры – во избежание перегрева и перебоев в передаче данных.

Тестирование параметров передачи – для подтверждения соответствия кабеля отраслевым стандартам качества сигнала.

Проверка эксплуатационных характеристик на соответствие будущим требованиям – для гарантии того, что сеть будет соответствовать таким изменениям, как более высокие требования по электропитанию или дальнейшие увеличения числа кабелей в пучке.

Современные сети должны быть быстрыми и надёжными, а также достаточно гибкими, чтобы справиться с постоянно растущим спросом на передачу данных. Технология PoE может помочь расширить возможности сети, благодаря которым повысится гибкость и конкурентоспособность бизнеса. Однако технология PoE эффективна лишь в том случае, когда она внедрена грамотно и в соответствии с самыми строгими стандартами.

Тестирование и сертификация независимыми сторонними организациями гарантирует соответствие кабелей для передачи данных отраслевым стандартам, устанавливающим требования к их эксплуатационным характеристикам. Кабели, имеющие маркировку BASEC, прошли строгие лабораторные испытания для подтверждения качества кабеля, и это означает, что они готовы к повышенному спросу на передачу данных и электропитание по одному кабельному продукту на основе технологии PoE.

BASEC (British Approval Service for Electric Cables) – Британская служба сертификации, независимый аккредитованный орган по сертификации со штаб-квартирой в г. Милтон-Кейнс (Milton Keynes), Великобритания.