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Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
8 января 2021, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Компания возобновит укладку труб 15 января, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.
"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", - отметил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.
Как пояснили в ДЭА, перед возобновлением работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.
Согласно распространенной ранее информации, укладку труб по двум параллельным веткам "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании начнет баржа "Фортуна". Работы по сооружению участка газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии были завершены в конце декабря.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
Фото: © Томас Ойгстер/Пресс-служба компании Nord Stream 2/ТАСС
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