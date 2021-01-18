В испытательном центре АО «Контактор», бренд Группы Legrand, введена в эксплуатацию новая крупногабаритная климатическая камера.

Новая климатическая камера позволяет ИЦЭО проводить испытания как традиционной продукции автоматических выключателей , так и ретрофитов линеек «Электрон Про», «Электрон М». Также, благодаря ей, АО «Контактор» расширяет возможности проведения климатических испытаний шкафов, НКУ и КРУ для сторонних организаций.

Рабочий объем обновленной камеры ТХВ (тепло-холод-влага) составляет 5,180 м3, а размер полезного объема равен 1200 мм в ширину, 2700 мм в высоту и 1600 мм в глубину. Диапазон температур для проведения тестирований составляет от -60 до +80°C. Такие показатели делают возможным проведение климатических испытаний крупногабаритного оборудования.

Аттестация камеры проведена в 2020 году Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области».

Ранее АО «Контактор» запустил на сайте www . kontaktor . ru обновленный раздел , посвященный Испытательному центру. На ресурсе можно найти всю необходимую информацию о деятельности центра, его технических возможностях и области аккредитации, предоставляемых услугах, а также отправить заявку на испытания.

АО «КОНТАКТОР»

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компания с 2007 года вошла в группу компаний Legrand, одного из ведущих мировых производителей электротехнической продукции. Группа имеет коммерческие офисы и производственные площадки более чем в 90 странах, в которых трудится около 38 000 сотрудников. Ежегодно 5 % от объема продаж группа инвестирует в исследования и развитие, которые базируются на инновациях и внешнем росте.



LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 27 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.

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