Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
28 января 2021, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР, КОСТРОМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» в рамках договора субподряда с ОА «Ярдормост» осуществляет работы по строительству сетей наружного освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Кострома в областном центре.
Специалисты Костромского района электрических сетей (РЭС) уже завершили монтаж 41 опоры освещения со светодиодными светильниками и проложили 300 метров кабельных линий для подключения опор.
В целом, энергетикам предстоит выполнить работы по прокладке еще 900 метров кабеля электроснабжения и установить силовое электрооборудования внутри моста.
Напомним, капитальный ремонт моста через реку Кострому проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на эти цели, более 480 миллионов рублей, удалось привлечь при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Срок окончания всех работ, согласно контракта, конец 2021 года.
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