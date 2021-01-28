Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» в рамках договора субподряда с ОА «Ярдормост» осуществляет работы по строительству сетей наружного освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Кострома в областном центре.

Специалисты Костромского района электрических сетей (РЭС) уже завершили монтаж 41 опоры освещения со светодиодными светильниками и проложили 300 метров кабельных линий для подключения опор.

В целом, энергетикам предстоит выполнить работы по прокладке еще 900 метров кабеля электроснабжения и установить силовое электрооборудования внутри моста.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Кострому проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на эти цели, более 480 миллионов рублей, удалось привлечь при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Срок окончания всех работ, согласно контракта, конец 2021 года.