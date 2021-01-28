 
Модернизация

Костромаэнерго завершило монтаж опор освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Кострома

Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» в рамках договора субподряда с ОА «Ярдормост» осуществляет работы по строительству сетей наружного освещения на подходах и съездах в районе моста через реку Кострома в областном центре.

Специалисты Костромского района электрических сетей (РЭС) уже завершили монтаж 41 опоры освещения со светодиодными светильниками и проложили 300 метров кабельных линий для подключения опор.

В целом, энергетикам предстоит выполнить работы по прокладке еще 900 метров кабеля электроснабжения и установить силовое электрооборудования внутри моста.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Кострому проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на эти цели, более 480 миллионов рублей, удалось привлечь при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Срок окончания всех работ, согласно контракта, конец 2021 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр Костромаэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики подвели итоги работы компании 28.01.2021
Энергетики подвели итоги работы компании "Россети Северный Кавказ" в Дагестане за 2020 год
Ленинградские энергетики проведут техническое обслуживание 1,6 тысяч км ЛЭП 28.01.2021
Ленинградские энергетики проведут техническое обслуживание 1,6 тысяч км ЛЭП
Энергетики 28.01.2021
Энергетики "Пермэнерго" держат на особом контроле ситуацию по обеспечению бесперебойного электроснаб...
28.01.2021
"Россети Кубань" присоединила к электросетям 4,5 тысячи новых потребителей в краснодарском энергорай...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+