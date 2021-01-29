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Новак анонсировал строительство более 10 СПГ-заводов в России

Новак анонсировал строительство более 10 СПГ-заводов в России

29 января 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СПГ, НОВАТЭК, РОСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: РБК

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К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов по производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак. Это должно обеспечить $150 млрд инвестиций и увеличить производство СПГ втрое.

Среди потенциальных крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в проекте долгосрочной программы развития производства СПГ выделяются более десяти заводов, которые на сегодня находятся в различной степени проработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по подготовке долгосрочной программы, которое в среду, 27 января, провел вице-премьер Александр Новак.

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак (его слова приводит пресс-служба). Сейчас в России работает только два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11 млн т СПГ в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году Россия произвела 30,5 млн т СПГ.

Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило весной 2020 года, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ в год, а к 2035 году — 80–140 млн т.

Реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году, добавил Новак. По его словам, это также может привести к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5% в год после выхода заводов на потенциальную мощность.

Ввод новых проектов по производству сжиженного природного газа становится возможным благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его технологического и транспортного потенциала, отмечает в пресс-релизе правительства. Кроме того, в проекте долгосрочной программы определяются ключевые месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе работает «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утренняя, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф, отмечает пресс-служба правительства.

1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии под руководством президента Владимира Путина Новак говорил, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 трлн руб., и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 трлн руб.

НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ-2» (мощностью 19,8 млн т в год), стоимость которого оценивается в $20–21 млрд. Стратегия компании до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно.

«Роснефть» ранее заявляла о планах строительства СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в год на Дальнем Востоке вместе с американской Exxon (его предварительная оценка — $9,8 млрд). К тому же такой завод может быть построен в Красноярском крае в рамках ее нового проекта «Восток Ойл», 10% в котором в конце 2020 года приобрела Trafigura за более €7 млрд.

Еще один анонсированный СПГ-проект — строительство завода Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Альберта Авдоляна мощностью до 13 млн т в год в Хабаровском крае. Инвестиции в этот проект оцениваются в более $10 млрд.

«Насколько я знаю, процесс реализации новых проектов в области производства СПГ демократизируется, так как возможности [для экспорта] расширяются. Я считаю, что это хорошо, потому что любое увеличение объема переработки на территории Российской Федерации приносит новые налоги, создает новые предприятия и новые рабочие места», — говорил в интервью РБК вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя проекты «Роснефти» и ЯТЭК. «Нам надо строить заводы по производству СПГ, метанола и других товаров, которые мы в состоянии делать из газа. Конечно, это лучше делать на нашей территории, а не отправлять за рубеж только сырой газ», — добавлял он.

В ходе совещания у Новака было отмечено, что природный газ является наиболее перспективным топливом, удовлетворяющим требованиям экологического законодательства и способным выполнить роль «переходного топлива» к углеродно-нейтральной экономике будущего. Спрос на природный газ будет плавно расти как на территории России для целей газификации и энергообеспечения субъектов, а также в качестве автомобильного топлива, так и в целях производства СПГ и поставки его как российским потребителям, так и на экспортные рынки, отмечает пресс-служба правительства.

Представители НОВАТЭКа, «Роснефти», а также «Газпрома» принимали участие в совещании у Новака 27 января. Но итоги совещания они пока не комментируют.

Тимофей Дзядко,  Фото: Елена Афонина / ТАСС 
 

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Источник: РБК

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