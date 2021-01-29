Оператор электросетей Финляндии компания Fingrid разработала несколько сценариев развития финского рынка электроэнергии, два из них предусматривают отказ от импорта электричества из России к 2035 году. Соответствующий материал компания опубликовала в пятницу на своем сайте.

Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская - ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать как на экспорт, так и на импорт.

"Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый, предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет", - отмечает Fingrid.

Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС "Ханхикиви-1". Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах будут становиться АЭС малой мощности.

По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов.

АЭС по графику

В Росатоме ТАСС сообщили, что проект строительства АЭС "Ханхикиви - 1" идет в соответствии с графиком, согласованным финским заказчиком. Ввод станции в эксплуатацию предполагается в 2028 году.

В настоящее время на площадке АЭС "Ханхикиви - 1" продолжаются подготовительные работы, сооружаются объекты строительной базы, здания и сооружения для обеспечения работы самой станции: административное здание, столовая, медицинский центр. Идет устройство гидротехнических сооружений, тестирование бетонных образцов для будущего здания АЭС, сказали в госкоропрации.

Также в Росатоме подчеркнули, что задача Fingrid при публикации долгосрочного развития энергосистемы страны не предполагает определение основных сетевых решений, которые могут быть востребованы в будущем.

"Описываемое видение вариантов развития событий (как следует из названия документа и также сказано во вступлении) не представляет собою прогнозов на будущее и также не является попыткой определить, какой из вариантов "энергетического будущего" был бы желательным для Финляндии. Документ предполагает оценку необходимости усиления и развития основной сети при различных путях развития энергосистемы в целом. При этом в большинстве описываемых сценариев Fingrid рассматривает увеличение доли атомной генерации, продление сроков работы уже действующих блоков", - отметили в госкорпорации.

В частности, в документе упоминается о завершении сооружения АЭС "Ханхикиви - 1" "ранее 2035 года", что не противоречит текущему графику проекта.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви - 1" компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Сейчас проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС. Выдача лицензии ожидается в 2021 году. Стоимость строительства АЭС оценивается в €7 млрд.

Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСC