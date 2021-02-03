100 миллионов рублей будут выделены в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области о дополнительных налоговых отчислениях, и 50 миллионов атомград получит за победу в конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в рамках II Международного форума-фестиваля «Созвездие городов АЭС».

Деньги будут вложены в реализацию инициатив жителей города по благоустройству общественных территорий, газификацию, ремонты образовательных учреждений и дорог, модернизацию коммунальной сферы.

Среди наиболее затратных мероприятий – капитальный ремонт автомобильных дорог на сельской территории городского округа Заречный (63,7 млн), строительство двух спортивных площадок (21,1 млн) и ремонты учреждений образования (10 млн).

Свыше 27 миллионов рублей будет инвестировано в проекты, предложенные жителями города. Это благоустройство нескольких пешеходных зон, включая нечётную сторону ул. Ленинградской, установка светомузыкального оборудования на фонтане в сквере им. Ю.Б Муракова, обустройство смотровой площадки на берегу Белоярского водохранилища, создание стены памяти, посвящённой ветеранам Великой Отечественной войны.

«На протяжении многих лет Белоярская АЭС и руководство города сообща решают актуальные задачи, направленные на улучшение общественной и социальной жизни в Заречном. Если обойти город и проанализировать все, что сделано, то объемы впечатляют: бульвар, бассейн, ТЮЗ, набережная, скверы, дороги – всё заметно преображается. Наша задача и дальше продолжать эту работу с учётом мнения горожан и при поддержке отрасли», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Напомним, что соглашение о ежегодной финансовой поддержке «атомных» городов было подписано между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области в 2011 году. Часть налогов, уплаченных предприятиями Госкорпорации «Росатом», возвращается в муниципальные бюджеты атомградов области для социально-экономического, инновационного и инфраструктурного развития территорий. За время действия атомного соглашения казна Заречного пополнилась на 1,6 миллиардов рублей.