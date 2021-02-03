В центре "Сколково" состоится "BREX 2021"

С 24 по 26 марта 2021 года в инновационном центре «Сколково» (г. Москва) состоится ежегодный выставочный центр строительных закупок «BREX 2021» - самая продуктивная строительная площадка России.

Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций.

Участниками выставочного центра «BREX 2021» станут более 500 строительных предприятий России.

BREX 2021 это:

Зона «Переговоры». Площадка, на которой производители и поставщики могут провести порядка 40 прямых индивидуальных переговоров со своими профильными закупщиками. Среди закупщиков выступают крупнейшие компании строительного ритейла, а также компании застройщики. Зона «Выставка». Выставку ежегодно посещают около 5000 человек. Выставка дает возможность компаниям-участникам продемонстрировать свой товар лицом конечному потребителю. Выставочная экспозиция позволяет экспоненту заявить о себе как о сильном бренде среди конкурентов, повысить узнаваемость продукции и лояльность потребителей. Зона «Экспорт/импорт», в рамках которой компания-участник сможет провести переговоры с представителями различных структур и организаций, получить конкретные рекомендации и чек-листы по выводу продукции на международный рынок. Здесь же компании смогут получить предложения по дистрибуции иностранной продукции, которой еще нет на российском рынке. Зона «Инновации» - выставочная зона, в которой представлены инновационные строительные материалы, техника и технологии производства. Каждая компания может ознакомиться с передовыми решениями и оптимизировать свои рабочие процессы. Форум «Россия в стройке» - пространство для честного разговора профессионального сообщества про управление, деньги и качество строительной продукции. Прикладная информация с конкретными решениями от лидеров строительного рынка в формате прямого диалога. «Торжественное награждение». Лучшие компании проекта “BREX-2021” участвуют в номинациях:

Лучший поставщик по мнению строительного ритейла

Лучший производитель по мнению застройщиков

Лучшие инновации в производстве

Победители в каждой номинации получают грамоты, сертификаты, призы и подарки от партнеров проекта.