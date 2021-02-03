 
Мероприятия

В центре "Сколково" состоится "BREX 2021"

В центре Сколково состоится BREX 2021

3 февраля 2021, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: BREX 2021
Отрасль: Строительство 
Источник: СГ-Онлайн

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
286

С 24 по 26 марта 2021 года в инновационном центре «Сколково» (г. Москва) состоится ежегодный выставочный центр строительных закупок «BREX 2021» - самая продуктивная строительная площадка России.

Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций. 

Участниками выставочного центра «BREX 2021» станут более 500 строительных предприятий России. 

BREX 2021 это:

  1. Зона «Переговоры». Площадка, на которой производители и поставщики могут провести порядка 40 прямых индивидуальных переговоров со своими профильными закупщиками. Среди закупщиков выступают крупнейшие компании строительного ритейла, а также компании застройщики. 
  2. Зона «Выставка». Выставку ежегодно посещают около 5000 человек. Выставка дает возможность компаниям-участникам продемонстрировать свой товар лицом конечному потребителю. Выставочная экспозиция позволяет экспоненту заявить о себе как о сильном бренде среди конкурентов, повысить узнаваемость продукции и лояльность потребителей.
  3. Зона «Экспорт/импорт», в рамках которой компания-участник сможет провести переговоры с представителями различных структур и организаций, получить конкретные рекомендации и чек-листы по выводу продукции на международный рынок. Здесь же компании смогут получить предложения по дистрибуции иностранной продукции, которой еще нет на российском рынке.
  4. Зона «Инновации» - выставочная зона, в которой представлены инновационные строительные материалы, техника и технологии производства. Каждая компания может ознакомиться с передовыми решениями и оптимизировать свои рабочие процессы. 
  5. Форум «Россия в стройке» - пространство для честного разговора профессионального сообщества про управление, деньги и качество строительной продукции. Прикладная информация с конкретными решениями от лидеров строительного рынка в формате прямого диалога. 
  6. «Торжественное награждение». Лучшие компании проекта “BREX-2021” участвуют в номинациях:
  • Лучший поставщик по мнению строительного ритейла
  • Лучший производитель по мнению застройщиков
  • Лучшие инновации в производстве

Победители в каждой номинации получают грамоты, сертификаты, призы и подарки от партнеров проекта.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: СГ-Онлайн

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Конференция 02.02.2021
Конференция "Рынок компаундов России: потенциал роста в различных сегментах"
НИУ 29.01.2021
НИУ "МЭИ" - победитель Международного конкурса качества инноваций Quality Innovation Award 2020
Регистрация на второй Всероссийский конкурс 29.01.2021
Регистрация на второй Всероссийский конкурс "Лидеры энергетики" продлена на неделю
III Конференция 28.01.2021
III Конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно