Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2020 года.

В этот период энергетики заменили 2377 опор и более 10 тысяч изоляторов на воздушных ЛЭП, отремонтировали 735 трансформаторных подстанций и более 4490 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

В 2020 году специалисты Владимирэнерго произвели ремонтные работы на 62 подстанциях 35-110 кВ, среди которых «Покров», «Меленки», «Сима», «Денисово», «Курлово», «Судогда» и др. В рамках проводимых работ был выполнен ремонт выключателей, разъединителей, проводилась замена высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции. От данных подстанций осуществляется электроснабжение тысяч бытовых потребителей, объектов особой социальной значимости, ряда крупных промышленных предприятий Владимирской области, среди которых производство лекарственных препаратов в Покрове, металлургическое предприятие в Меленковском районе, «Денисовский завод» - старейший в России производитель проволоки и изделий из неё в Гороховецком районе, производство термостойкой полиэтиленовой пленки в Судогодском районе и др.

Приоритетное направление ремонтной программы Владимирэнерго – расчистка трасс линий электропередачи. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и минимизации риска технологических нарушений, вызванных падением ветвей и деревьев на провода, в прошлом году энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 2404 га трасс ВЛ всех классов напряжения.