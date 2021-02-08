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В 2020 году энергетики Владимирэнерго отремонтировали более 4490 километров линий электропередачи

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2020 года.

В этот период энергетики заменили 2377 опор и более 10 тысяч изоляторов на воздушных ЛЭП, отремонтировали 735 трансформаторных подстанций и более 4490 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

В 2020 году специалисты Владимирэнерго произвели ремонтные работы на 62 подстанциях 35-110 кВ, среди которых «Покров», «Меленки», «Сима», «Денисово», «Курлово», «Судогда» и др. В рамках проводимых работ был выполнен ремонт выключателей, разъединителей, проводилась замена высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции. От данных подстанций осуществляется электроснабжение тысяч бытовых потребителей, объектов особой социальной значимости, ряда крупных промышленных предприятий Владимирской области, среди которых производство лекарственных препаратов в Покрове, металлургическое предприятие в Меленковском районе, «Денисовский завод» - старейший в России производитель проволоки и изделий из неё в Гороховецком районе, производство термостойкой полиэтиленовой пленки в Судогодском районе и др.

Приоритетное направление ремонтной программы Владимирэнерго – расчистка трасс линий электропередачи. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и минимизации риска технологических нарушений, вызванных падением ветвей и деревьев на провода, в прошлом году энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 2404 га трасс ВЛ всех классов напряжения.

«Ремонтная программа - важная составляющая стабильной ежедневной бесперебойной работы всего электросетевого комплекса Владимирской области. Благодаря накопленному опыту, наши сотрудники готовы полноценно выполнять все производственные задачи ремонтной программы, которая будет реализована и в этом году», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго

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