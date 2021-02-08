Двух новых резидентов Арктической зоны РФ зарегистрировали в Архангельской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила еще два соглашения о реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. Речь идет о региональном проекте ООО "Фрегат", который будет создавать в Северодвинске мини-гостиницы, а также крупном проекте по строительству в Архангельске пациент-отеля", - говорится в сообщении.

Теперь в Архангельской области восемь резидентов Арктической зоны, которые смогут воспользоваться региональными преференциями. На сегодня общий запланированный объем привлечения инвестиций составляет около 1,3 млрд рублей, также в регионе создадут 239 новых рабочих мест.

ООО "Фрегат" создаст в Северодвинске мини-гостиницы. Одобренный проект подразумевает модернизацию и оснащение здания, предусмотренного под отель. Общий объем финансирования составит около семи миллионов рублей.

Проект компании ООО "Пациент-отель" предусматривает строительство объекта для размещения тех, кто приезжает в областной центр из других районов и городов для получения различных медицинских услуг, а также сопровождающих их родственников. Предварительно будет создано 154 номера. Общий бюджет инвестиций составит около 149 млн рублей. В этом году запланированы проектно-изыскательские работы. Основные работы по возведению объекта планируются в 2022-2023 годах. Проект позволит создать в регионе 31 новое рабочее место.

Комиссия Минвостокразвития рассмотрела и одобрила еще два проекта Архангельской области: ООО "АрхЛесЭкспорт" и ООО "Эко Шиппинг", которые в дальнейшем также станут резидентами АЗРФ. ООО "АрхЛесЭкспорт" на территории Приморского района планирует организовать производство по выпуску одноразовой посуды из деревянного шпона: ложек, вилок, ножей. Производство первой партии запланировано на конец 2021 года. Общий объем инвестиций составит более 21 млн рублей, что позволит создать 24 новых рабочих места. Проект "Эко Шиппинг" подразумевает покупку и модернизацию транспортного судна ледового класса для осуществления перевозок по Северному морскому пути. Общий объем инвестиций за весь период реализации проекта составит 995 млн рублей, будет создано 16 новых рабочих мест.

Региональные льготы

На региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, а последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%.

На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Налоговые ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Второе условие - доход от реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления налогоплательщиками соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне, составляет не менее 90% общего дохода.