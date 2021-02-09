В Минпромторге России прошла рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и главы Республики Коми Владимира Уйбы. Стороны говорили о развитии региональной промышленной сферы и создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Республике Коми.

Владимир Уйба поблагодарил Минпромторг России за внимание к развитию промышленности региона. Республика Коми занимает 4 место по объему ВРП среди субъектов СЗФО. Экономика региона базируется на добыче и переработке горючих полезных ископаемых таких как нефть, газ, уголь. Также в Республике добываются черные, цветные и драгоценные металлы.

В общей сложности промышленность Республики Коми, представлена более чем 30 отраслями, но огромную долю занимает лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Стоит отметить, что Республика Коми является ключевым лесопромышленным регионом Российской Федерации.

На территории Республики с 2008 г. в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включены 16 проектов с общим объемом инвестиций почти 113 млрд. руб. и способные перерабатывать 16,7 млн. куб. м. древесины.

Данные инвестиционные проекты направлены на производство пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, элементов деревянного домостроения, фанеры, МДФ, OSB, клееного бруса, пеллет. Уже успешно завершено 6 крупных инвестиционных проектов: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лесозавод №1», ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Лузалес» (1-й проект), ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Промтех-инвест». Сегодня в Республике Коми реализуются 4 инвестиционных проекта из которых ООО «Лузалес» (2-й проект) и ООО «КомиИнвестПром» построены и подготавливают документы для официального завершения реализации проекта.

Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Республике Коми.

Лесоперерабатывающая отрасль – один из ключевых секторов и драйверов развития экономики Республики Коми. В ближайшей перспективе Правительству республики необходимо обеспечить благоприятные условия для создания на территории региона новых деревообрабатывающих производств с максимальным уровнем переработки сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого мы намерены создать на территории Республики Коми особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Ряд регионов уже имеют положительный опыт в этой сфере. Уверен, что при поддержке Минпромторга России и активном участии лесных предприятий республики мы эту задачу непременно решим

- отметил Владимир Уйба.

В свою очередь Денис Мантуров подчеркнул, что Минпромторг России концептуально поддерживает проект создания особой экономической зоны на территории Республики Коми и подчеркивает его важность для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности региона.

Минпромторг России обеспечит согласование заявки на создание ОЭЗ в Республике Коми, а также рассмотрение заявки на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального парка или промышленного технопарка в возможно короткий срок

- сказал глава Минпромторга России.

В заключение Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку Республике Коми по различным направлениям.