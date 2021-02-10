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Производство роботизированных экзоскелетов началось в Нижегородской области

Производство роботизированных экзоскелетов началось в Нижегородской области

10 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Инновации
Метки: РОБОТОТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

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Производство роботизированных экзоскелетов для реабилитации людей, имеющих проблемы с передвижением, открылось в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Промышленное производство роботизированных экзоскелетов E-Helper для реабилитации пациентов с временной утратой функции ходьбы началось в Нижегородской области. Первые аппараты поступят в медучреждения уже весной 2021 года", - отмечается в сообщении.

Компания-разработчик - научно-производственная фирма "Реабилитационные технологии" (входит в ГК "Мадин") - является партнером Нижегородского научно-образовательного центра. Сборка экзоскелетов производится на заводе в Павловском районе Нижегородской области.

Разработка поможет людям, утратившим возможность передвигаться, например, после инсульта, вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестнице. Экзоскелет рассчитан на пациентов весом до 110 килограммов, в нем предусмотрена возможность регулировать параметры ширины и длины бедра, толщины спины, длины голени и голеностопа.

"Управляется экзоскелет тремя устройствами. Основное - планшет, куда врач вводит все характеристики пациента, проверяет, с какой скоростью ему будет комфортно ходить, какой должна быть длина шага. После этого данные передаются на дополнительные устройства, которыми может управлять сам пациент. Это пульты на костыле и на запястье", - цитирует пресс-служба старшего инженера-электронщика компании Евгения Крюкова.

По словам директора компании-разработчика Александра Емельянова, экзоскелеты в несколько раз дешевле аналогов и обладают повышенной износоустойчивостью.

Фото: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»

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Источник: ТАСС

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