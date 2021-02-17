В 2021 году филиал компании «Россети Сибирь» – «Читаэнерго», совместно с муниципалитетами, продолжил работу по обеспечению населенных пунктов региона уличным освещением. В прошлом году такие мероприятия проводились в 26 населенных пунктах Забайкальского края. Было установлено около 1400 светильников.

В регионе осуществляется комплекс мер по благоустройству населённых пунктов, инфраструктурному развитию территории. Это не только влияет на качество жизни людей, но и определяет готовность края к реализации крупных производственных, инвестиционных проектов. Пронимая всю важность и необходимость этой работы, специалисты «Россети Сибирь» вносят свою лепту в развитие региона.

На данный момент уже есть договоренность на установку еще около 400 светильников в 8 районах края: Читинском, Каларском, Чернышевском, Сретенском, Улетовском, Петровск-Забайкальском, Балейском иОловянинском. Кроме того, ведутся переговоры о совместной работе с главами муниципальных образований.

Также специалистами «Читаэнерго» будут продолжены работы по отработке заявок на технологическое присоединение к электроснабжению линий наружного освещения автодорог, улиц, детских площадок и хоккейных коробок.