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Специалисты "Россети Сибирь" продолжают присоединять объекты уличного освещения в Забайкальском крае

Специалисты Россети Сибирь продолжают присоединять объекты уличного освещения в Забайкальском крае

17 февраля 2021, 10:59
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ СИБИРЬ, ЧИТАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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В 2021 году филиал компании «Россети Сибирь» – «Читаэнерго», совместно с муниципалитетами, продолжил работу по обеспечению населенных пунктов региона уличным освещением. В прошлом году такие мероприятия проводились в 26 населенных пунктах Забайкальского края. Было установлено около 1400 светильников.

В регионе осуществляется комплекс мер по благоустройству населённых пунктов, инфраструктурному развитию территории. Это не только влияет на качество жизни людей, но и определяет готовность края к реализации крупных производственных, инвестиционных проектов. Пронимая всю важность и необходимость этой работы, специалисты «Россети Сибирь» вносят свою лепту в развитие региона.

На данный момент уже есть договоренность на установку еще около 400 светильников в 8 районах края: Читинском, Каларском, Чернышевском, Сретенском, Улетовском, Петровск-Забайкальском, Балейском иОловянинском. Кроме того, ведутся переговоры о совместной работе с главами муниципальных образований.

Также специалистами «Читаэнерго» будут продолжены работы по отработке заявок на технологическое присоединение к электроснабжению линий наружного освещения автодорог, улиц, детских площадок и хоккейных коробок.

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Источник: Россети Сибирь

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