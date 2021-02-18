Возобновившийся снегопад и налипание мокрого снега ранним утром 18 февраля стали причиной новых частичных нарушений на линиях электропередачи в сочинском энергорайоне. Энергетики мобилизовали все силы и средства для борьбы с непогодой. В ликвидации последствий стихии на объектах распределительной сети в Сочи задействованы 173 человека и 54 единицы спецтехники. Работ осложнены снежными заносами на дорогах, особенно в горных поселках.

Наряду со специалистами Сочинских электрических сетей в восстановительных работах задействованы дополнительные бригады энергетиков из других филиалов «Россети Кубань».

Непогода и обильные осадки в виде мокрого снега, которые начались ранним утром и продолжаются сейчас привели к новым частичным повреждениям на линиях электропередачи в Хостинском и Центральном районах.

Более всего непогода затронула горные населенные пункты Аше, Совет Квадже Волковка, Красная воля, Илларионовка, Калиновое озеро, Воронцовка, Галицино, Монастырь, Ермоловка, Чайсовхоз, Вардане-Верино. Часть потребителей уже запитана.

Энергетики работают в тесном взаимодействии с администрацией г. Сочи, региональными подразделениями МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас». Для запитки соцобъектов используются передвижные источники резервного питания – дизельгенераторы.

Напомним, в ночь на 18 февраля энергетики восстановили подачу электроэнергии в населенные пункты, которые пострадали от стихии 16-17 февраля.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.