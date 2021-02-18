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Преимущество солнечной генерации над другими типами генерирующих объектов растет даже без государственного субсидирования по мнению Mackenzie

Преимущество солнечной генерации над другими типами генерирующих объектов растет даже без государственного субсидирования по мнению Mackenzie

18 февраля 2021, 11:15
Рубрика: За рубежом
Метки: СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По данным доклада, опубликованного американской исследовательской и консалтинговой компанией Wood Mackenzie, солнечная генерация в настоящее время является самым дешевым источником электроэнергии, представленным на энергорынках по всему миру. По мнению авторов доклада, стоимость солнечной энергии продолжит снижаться, а рынок расширяться даже без государственных субсидий и экологических инициатив.

Именно стоимость солнечной энергии, которая снизилась на 90% за последние 20 лет и, по прогнозам, снизится еще на 15-25% к 2030 г. (относительно сегодняшнего уровня), делает её в настоящее время такой привлекательной. По оценке Wood Mackenzie к 2030 г. солнечная генерация станет самым дешевым источником возобновляемой энергии во всех штатах США, а также в Канаде, Китае и 14 других странах. Сегодня солнечная генерация уже является самой дешевой формой производства электроэнергии в 16 штатах США, а также в Испании, Италии и Индии. Даже в период пандемии COVID-19 суммарная мощность солнечных установок в целом по миру превысила 115 ГВт к концу 2020 г. (по сравнению с 1,5 ГВт в 2006 г.).

Ожидается, что в следующем десятилетии рост производственных мощностей и развитие технологий производства двухсторонних солнечных панелей*, солнечных модулей большой площади и солнечных трекеров** приведет к еще большему снижению затрат на производство солнечных установок. Ожидается, что в течение следующего десятилетия также снизятся расходы на техническое обслуживание солнечной генерации. Широко применяемые в ветроэнергетике технологии, такие как использование дронов и тепловизоров для инспектирования технического состояния энергообъектов, а также применение искусственного интеллекта (artificial intelligence), позволят повысить эффективность работы солнечных электростанций (СЭС).

По мнению Wood Mackenzie, факторами, которые могут препятствовать росту рынка солнечной энергетики в ближайшее десятилетие, являются неготовность инвесторов к рыночным ценовым рискам, недостаточность пропускной способности сетевой инфраструктуры и недостаточное развитие технологий накопления энергии.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* В данной технологии электроэнергия производится обеими сторонами солнечной панели, за счет чего суммарная выработка увеличивается на 15%.

** Системы слежения за солнцем, изменяющие положение солнечных панелей в целях наиболее эффективного улавливания солнечного излучения.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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