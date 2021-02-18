По данным доклада, опубликованного американской исследовательской и консалтинговой компанией Wood Mackenzie, солнечная генерация в настоящее время является самым дешевым источником электроэнергии, представленным на энергорынках по всему миру. По мнению авторов доклада, стоимость солнечной энергии продолжит снижаться, а рынок расширяться даже без государственных субсидий и экологических инициатив.

Именно стоимость солнечной энергии, которая снизилась на 90% за последние 20 лет и, по прогнозам, снизится еще на 15-25% к 2030 г. (относительно сегодняшнего уровня), делает её в настоящее время такой привлекательной. По оценке Wood Mackenzie к 2030 г. солнечная генерация станет самым дешевым источником возобновляемой энергии во всех штатах США, а также в Канаде, Китае и 14 других странах. Сегодня солнечная генерация уже является самой дешевой формой производства электроэнергии в 16 штатах США, а также в Испании, Италии и Индии. Даже в период пандемии COVID-19 суммарная мощность солнечных установок в целом по миру превысила 115 ГВт к концу 2020 г. (по сравнению с 1,5 ГВт в 2006 г.).

Ожидается, что в следующем десятилетии рост производственных мощностей и развитие технологий производства двухсторонних солнечных панелей*, солнечных модулей большой площади и солнечных трекеров** приведет к еще большему снижению затрат на производство солнечных установок. Ожидается, что в течение следующего десятилетия также снизятся расходы на техническое обслуживание солнечной генерации. Широко применяемые в ветроэнергетике технологии, такие как использование дронов и тепловизоров для инспектирования технического состояния энергообъектов, а также применение искусственного интеллекта (artificial intelligence), позволят повысить эффективность работы солнечных электростанций (СЭС).

По мнению Wood Mackenzie, факторами, которые могут препятствовать росту рынка солнечной энергетики в ближайшее десятилетие, являются неготовность инвесторов к рыночным ценовым рискам, недостаточность пропускной способности сетевой инфраструктуры и недостаточное развитие технологий накопления энергии.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* В данной технологии электроэнергия производится обеими сторонами солнечной панели, за счет чего суммарная выработка увеличивается на 15%.

** Системы слежения за солнцем, изменяющие положение солнечных панелей в целях наиболее эффективного улавливания солнечного излучения.