Он будет возведен по соседству со строящимся Ледовым дворцом на улице Поэта Романова. Здесь дети смогут заниматься фигурным катанием, хоккеем и керлингом.

Новый ледовый ФОК будет включать в себя основной зал с ледовым полем размером 20 на 40 м. Одновременно в нем смогут тренироваться 45 человек, а при массовом катании - 80 человек. Кроме этого, впервые в Вологодской области появится площадка для кёрлинга.

В ФОКе также будет предусмотрен зал для общей физической подготовки и скалодром. Максимальная пропускная способность спорткомплекса составит 111 человек в смену. Строительство двух ледовых объектов позволит снизить нагрузку на основной объект, где планируется проводить соревнования по хоккею и фигурному катанию, шорт-треку и керлингу.

«В Вологде есть Ледовая арена на улице Пугачева, сейчас строится Ледовый дворец на улице поэта Романова, но с учетом тех обращений, которые поступают в адрес депутатов Законодательного Собрания, Правительства области и Администрации города, этих двух площадок все равно будет недостаточно. Число желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием с каждым годом стремительно растет. Поэтому строительство еще одной ледовой площадки даст возможность заниматься спортом практически всем, кто хочет, и самое главное - это новый импульс развития регионального спорта», - сказал вице-спикер Законодательного Собрания Роман Заварин.

К проектированию компания-подрядчик приступит уже в марте, а завершит строительство в 2023 году. Также будет организовано благоустройство территории с парковкой, плоскостными сооружениями и общественным пространством.

«Мы сейчас строим Ледовый дворец, нам удобно будет работать сразу на двух объектах. У нас сильная команда, грамотные строители. Объект интересен тем, что мы и проектируем, и строим. Это позволит нам с самого начала все продумать: какие применять конструкции, где закупать оборудование», - отметила директор подрядной организации Маргарита Богданова.

Губернатор Олег Кувшинников дал поручение включить в проект теплый переход, который соединит Ледовый дворец и «Золотую шайбу».

«За последние 8 лет для выполнения задач, поставленной Президентом по увеличению количества занимающихся спортом, в Вологодской области построено более 300 спортивных объектов: от маленьких тренажерных залов до больших ФОКов. Это позволило нам по итогам 2020 года увеличить количество активно занимающихся физической культурой и спортом до 41 %. Для сравнения 8 лет назад эта цифра составляла 17 %», - отметил Губернатор Олег Кувшинников.

Для выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина - увеличения числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70 % к 2030 году - на территории всей страны реализуется федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».