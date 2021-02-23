 
Новости портала

RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

23 февраля 2021, 10:56
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, 23 ФЕВРАЛЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсуждают на форуме (24)

Время чтения ≈ < минуты
251

Команда медиахолдинга "РусКабель" (проекты RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ, центральный электротехнический портал ElektroPortal.Ru) поздравляет всех с Днем Защитника Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой электротехнической и кабельной отрасли единственными полями ведения "войны" были только дружеские турниры по пейнтболу и противостояние во мнениях на форуме!

В праздничной ветке на форуме мы собираем ваши открытки и фото, которыми вы делитесь с нами в мессенджерах! Присоединяйтесь к небольшому марафону картинок на форуме!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
CABEX 2021 как это будет? 19.02.2021
CABEX 2021 как это будет?
RusCable Review #65 - Кабельный туризм и супер игрок рынка. Сabex, Wire, IEK, DKC, Изолятор, Legrand 17.02.2021
RusCable Review #65 - Кабельный туризм и супер игрок рынка. Сabex, Wire, IEK, DKC, Изолятор, Legrand
Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС” вышел на полный цикл производства и испытаний кабель... 16.02.2021
Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС” вышел на полный цикл производства и испытаний кабель...
RusCable Insider #209 - Тофлекс получает награды, АЭК, китайские каникулы с Handing, юбилей Mixer и ... 15.02.2021
RusCable Insider #209 - Тофлекс получает награды, АЭК, китайские каникулы с Handing, юбилей Mixer и ...
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:
18.01.2010
Раздел "Патенты" пополнился патентными документами по опорам для ЛЭП
16.12.2019
Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности" будет стандартизирован в 2021 году
14.12.2018
Медиахолдинг “РусКабель” – партнер Второго Всероссийского кабельного конгресса на Cabex 2019
24.06.2019
Планируйте свой график вместе с RusCable Insider Digest №129
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - ККЗ
+