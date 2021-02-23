RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

Команда медиахолдинга "РусКабель" (проекты RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ, центральный электротехнический портал ElektroPortal.Ru) поздравляет всех с Днем Защитника Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой электротехнической и кабельной отрасли единственными полями ведения "войны" были только дружеские турниры по пейнтболу и противостояние во мнениях на форуме!

В праздничной ветке на форуме мы собираем ваши открытки и фото, которыми вы делитесь с нами в мессенджерах! Присоединяйтесь к небольшому марафону картинок на форуме!