RusCable.Ru поздравляет с Днем Защитника Отечества!

23 февраля 2021, 10:56
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, 23 ФЕВРАЛЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Команда медиахолдинга "РусКабель" (проекты RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ, центральный электротехнический портал ElektroPortal.Ru) поздравляет всех с Днем Защитника Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой электротехнической и кабельной отрасли единственными полями ведения "войны" были только дружеские турниры по пейнтболу и противостояние во мнениях на форуме!
В праздничной ветке на форуме мы собираем ваши открытки и фото, которыми вы делитесь с нами в мессенджерах! Присоединяйтесь к небольшому марафону картинок на форуме!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter