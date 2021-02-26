Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин в четверг, 25 февраля, обсудил с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым вопросы, связанные с работой строительного комплекса региона и реализации национальных проектов.

Глава региона отметил, что объем ввода жилья на Ставрополье по итогам 2020 года составил 1,209 млн кв. м. Достигнутый показатель превышает целевой индекс, который был определен для края на этот период нацпроектом в сфере жилищного строительства (1,201 млн кв. м).

По итогам прошлого года в строительном комплексе края было выполнено на 22,8% больше работ, чем в 2019 году. В соответствии с поставленными нацпроектом задачами за период с 2021 по 2030 годы в крае предстоит построить еще около 14 млн кв. м жилья. Это потребует параллельного развития коммунальных сетей.

Проговорили вопросы по расширению программы развития региона Кавказских Минеральных Вод. В их числе — проекты по строительству крупных водоводов и модернизации очистных сооружений, обслуживающих Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, а также Минераловодский городской округ.

Выполнение этих проектов будет способствовать повышению качества жизни в регионе КМВ и его экономическому росту. Реализация всего комплекса дополнительных мер по развитию КМВ позволит создать около 19 тыс. новых рабочих мест, построить или реконструировать 83 санаторно-гостиничных объекта.