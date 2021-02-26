Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию и техническое перевооружение Центра дальней космической связи «Калязин» для создания Национального центра дистанционного зондирования Земли. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Основной инструмент Калязинской радиоастрономической обсерватории, построенной в 1992 году в Тверской области, – радиотелескоп ТНА-1500К диаметром 64 м, который стал одним из крупнейших в мире и одним из двух самых больших телескопов микроволнового диапазона в России. Первая антенная установка аналогичного класса, ТНА-1500, расположена в деревне Медвежьи озера в Щелковском районе Подмосковья. Оба радиотелескопа, связанные между собой функционально и организационно, представляют единый комплекс, позволяющий в оптимальном режиме проводить фундаментальные астрономические исследования, обеспечивая прием информации и управление космическими аппаратами из дальнего космоса. Созданные на базе обсерваторий центры дальней космической связи входят в состав Особого конструкторского бюро Московского энергетического института.

В настоящее время в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы Роскосмос приступил к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли на базе филиала «Калязин» ОКБ МЭИ.

Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение Центра дальней космической связи «Калязин» для размещения зданий и сооружений, предназначенных для резервного хранения информации дистанционного зондирования Земли и продуктов ее обработки. В том числе на базе центра предполагается создание Фонда данных дистанционного зондирования Земли и Единого банка геоданных, а также доставка информации из дальнего космоса непосредственным пользователям с помощью геопортальных технологий – новых цифровых инструментов передачи больших объемов пространственных данных.

На участках перспективного развития обсерватории, расположенных в деревне Толстоухово Калязинского района Тверской области, планируется размещение одноэтажного здания резервного хранилища Федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли, а также склада для хранения запасных частей оборудования инженерных систем, расходных и иных материалов. Кроме того, для энергоснабжения проектируемых объектов и комплексов вычислительного оборудования построят блочную электростанцию и блочную трансформаторную подстанцию.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета и собственных средств застройщика – АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института». Генеральная проектная организация - АО «Трест Гидромонтаж».

Фото: photosight.ru