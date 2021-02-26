Положительное заключение выдано по проектам строительства четырех надземных пешеходных переходов на федеральной трассе М-10 «Россия» в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России» в пятницу, 26 февраля.

Один надземный переход построят на 390,3-м км автодороги в городе Валдай. Он будет представлять закрытый путепровод с пролетным строением длиной 35 метров, общая протяженность объекта вместе с лестничным сходом и пандусами составит 392,4 метра. Аналогичный переход возведут на 581,7-м км в селе Успенское Чудовского района.

Еще два надземных перехода появятся на 407,9-м и 565-м км трассы в селе Яжелбицы Валдайского района и в деревне Трегубово Чудовского района. Протяженность каждого из них составит 384,4 метра, длина пролета - 27 метров.

Проекты работ на объектах предусматривают устройство пешеходных дорожек с ограждением, установку на трассе дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесение разметки. Для маломобильных граждан смонтируют пандусные сходы и специальные подъемные платформы наклонного перемещения. В переходах установят сводчатое остекление, систему видеонаблюдения и освещение. Кроме того, на объектах переустроят инженерные сети, попадающие в зоны работ.